L’ONCF anime les gares marocaines avec Festigare: escale réussie à Kénitra

Après son lancement par l’Office national des chemins de fer (ONCF), la 5ème édition du Festigare a marqué une étape haute en couleur ce lundi 14 juillet à la gare de train de Kénitra, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Rabat. De nombreux enfants y ont été conviés pour participer à une série d’activités ludiques et éducatives.

Placée sous le slogan «Quand l’art s’invite à la gare», cette édition 2025 du Festigare prévoit d’animer plusieurs grandes gares du Royaume — Rabat-Agdal, Kénitra, Tanger-Ville, Casa-Port et Casa-Voyageurs — entre le 13 et le 20 juillet. À Kénitra, plusieurs parents ont exprimé leur satisfaction face à la diversité des animations proposées à leurs enfants: ateliers de dessin, de coloriage, de chant, de danse ou encore d’expression artistique.

Selon l’ONCF, cette édition met particulièrement l’accent sur «l’art, la créativité et la participation citoyenne». L’objectif est clair: «transformer les gares marocaines en véritables espaces culturels vivants, où familles, artistes, enfants, associations et voyageurs peuvent se retrouver dans une ambiance festive, inclusive et intergénérationnelle», souligne l’Office.

La cérémonie de clôture, qui verra la remise des prix aux lauréats, est prévue pour le 2 août à la gare de Rabat-Agdal.

D’ici là, Festigare poursuit son itinérance festive à travers les grandes gares marocaines. À Kénitra comme ailleurs, l’initiative de l’ONCF illustre une ambition singulière: faire circuler, en même temps que les trains, un peu de beauté, de lien social et d’imaginaire collectif.