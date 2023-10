Tanger: saisie de plus de 6 kilogrammes de cocaïne, trois personnes arrêtées

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la cocaïne saisie, d’un poids de 6,233 kilogrammes, avait été trouvée chez trois personnes: un individu recherché au niveau national pour trafic de drogue, un autre au casier judiciaire bien fourni, ainsi que l’épouse de ce dernier.

La même source indique que, lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi d’importantes sommes d’argent en monnaie nationale et en monnaie étrangère (en euro), en plus de trois voitures, deux motos, un jet-ski ainsi que des balances électriques et une arme blanche de grande taille.

Les trois prévenus ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, qui se déroule sous la supervision du parquet compétent avec l’objectif de faire toute la lumière sur cette affaire et définir d’éventuelles ramifications nationales ou internationales de ce réseau.