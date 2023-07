Casablanca: deux personnes arrêtées pour trafic de cocaïne

Selon une source sécuritaire, les deux suspects ont été interpellés en flagrant délit de possession et de trafic de 260 g de cocaïne, avant que les perquisitions menées au sein du domicile de l’un des prévenus n’aboutissent à la saisie d’une quantité supplémentaire de 840 g de la même drogue, ainsi que d’une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle.

L’opération de pointage dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que l’un des suspects fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, émis par les services de la police judiciaire pour une affaire similaire de trafic de drogues, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute la source sécuritaire, notant que les recherches et les investigations se poursuivent pour arrêter les autres complices impliqués dans ces actes criminels.