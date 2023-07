Trafic de psychotropes: 5 personnes arrêtées à Kénitra

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont procédé ce mercredi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l’interpellation de cinq individus, âgés entre 19 et 42 ans, dont deux femmes et un homme aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Les mis en cause ont été interpellés à Mehdia, aux environs de Kénitra, a indiqué une source sécuritaire, précisant que les perquisitions menées dans une maison occupée par l’un d’eux à « Sidi Taibi » ont permis la saisie de 5.400 comprimés psychotropes, outre une quantité de cocaïne, 800 grammes de résine de Cannabis et une balance électronique.

L’opération de pointage des mis en cause sur la base de données de la Sûreté Nationale a révélé que l’un d’entre eux fait l’objet d’un avis de recherche national pour son implication présumée dans une affaire similaire relative au trafic de drogues, souligne la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.