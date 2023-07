Casablanca: saisie de plus de 39.000 unités de pétards et de feux d’artifice

Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de Casablanca ont réussi hier, lundi 24 juillet, à interpeller un homme et son fils, âgés respectivement de 52 et 20 ans, pour implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de pétards et de feux d’artifice de contrebande, apprend-on de source sécuritaire.

Les suspects ont été appréhendés en flagrant délit de détention et de trafic de pétards et de feux d’artifice dans le quartier de Derb Douam à Casablanca. Lors de la perquisition menée à l’intérieur de leur domicile, 39.044 unités de feux d’artifice et de pétards ont été saisis, ainsi qu’une somme d’un montant de 37.900 dirhams suspectée d’être le produit de cette activité criminelle.

Les fouilles ont également permis de découvrir, en la possession des interpellés, plusieurs substances et équipements utilisés dans la fabrication de pétards et de feux d’artifice. Il s’agit notamment de 49 litres de produits chimiques, 13,76 kilogrammes de nitrate de potassium et 14 kilogrammes de nitrate de sodium, en plus de dizaines de récipients en plastique, d’outils, de vestes, de chapeaux et de maillots portant les logos d’un groupe de supporters d’un club de football de Casablanca.

Les suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’origine de ces produits, ainsi que toutes les ramifications possibles de cette affaire. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés pour lutter contre le trafic de matières explosives, dont l’utilisation présente un grand danger pour la sécurité des personnes et des biens.