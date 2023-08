Marrakech: interpellation de quatre individus pour trafic de drogue

Quatre individus, âgés entre 20 et 32 ans, ont été arrêtés hier, mercredi 16 août, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue. Les mis en cause ont été interpellés, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST)

Les suspects ont été appréhendés en flagrant délit lors d’une tentative de livraison d’une cargaison de cocaïne et de résine de cannabis. Les forces de l’ordre ont saisi en leur possession 798 grammes de cocaïne et un kilogramme de résine de cannabis. De plus, deux véhicules soupçonnés d’avoir été utilisés pour faciliter ces activités illégales ont été saisis.

Lire aussi : Une série d’opérations «coup de poing», plusieurs villes concernées: la féroce lutte des autorités contre «Lboufa», une drogue dure

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour identifier l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.