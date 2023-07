Une tentative de trafic de 209 kilos de résine de cannabis avortée au port Tanger Med

Le camion a été intercepté alors qu’il s’apprêtait à faire sa traversée pour l’Espagne à bord d’un bateau. Une inspection minutieuse menée à l’aide de chiens renifleurs a permis la découverte de la quantité précitée de résine de cannabis, cachée à l’intérieur de produits agricoles destinés à l’export.

Le chauffeur du camion, un ressortissant marocain âgé de 36 ans, a été arrêté et placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent et ce, afin d’élucider les éventuels liens de cette tentative de trafic avec d’autres affaires au niveau national et international.