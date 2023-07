Port de Tanger ville: 209 kg de résine de cannabis saisis dans la voiture d’un ressortissant espagnol

Dans la soirée du mercredi 19 juillet, les éléments de la police opérant au port de Tanger ville ont procédé à l’arrestation d’un ressortissant espagnol et à la mise en échec d’une tentative de trafic de 209 kilogrammes de résine de cannabis, a-t-on appris d’une source sécuritaire.

Le suspect a été arrêté en flagrant délit de tentative de trafic des cargaisons de drogues saisies à bord de son véhicule immatriculé en Espagne, suite à sa tentative de quitter le port de Tanger-ville à bord d’un ferry à destination de Tarifa, dans le sud de l’Espagne.

Lire aussi : Errachidia: saisie d’une demi-tonne de résine de cannabis, trois individus interpellés

Dans le but de ne pas éveiller l’attention des douaniers et des agents de sécurité, le mis en cause avait soigneusement dissimulé les 209 kilogrammes de résine de cannabis près du siège du conducteur, à côté de la carrosserie extérieure de la voiture.

L’individu interpellé a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et de démêler les ramifications nationales et internationales de son activité criminelle, a-t-on précisé.