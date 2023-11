Tanger Med: saisie de plus de 173.000 comprimés psychotropes

Les procédures de contrôle aux frontières ont abouti à la saisie d’un camion de transport de bagages et de colis non accompagnés à son arrivée à bord d’un ferry. À bord, une cargaison de comprimés psychotropes a été découverte, comprenant 44.250 comprimés médicaux de type Rivotril, 110.000 comprimés d’ecstasy et 19.400 comprimés de type Trankimazin, soigneusement emballés à l’intérieur d’appareils électroménagers.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

إجهاض محاولة تهريب 173 ألف و650 قرص مهلوس، في عملية مشتركة بين الأمن الوطني ومصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط pic.twitter.com/GkZAY2HfHB — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 14, 2023

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le conducteur du camion, un citoyen marocain résidant à l’étranger, a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’affaire, identifier d’éventuels liens avec les réseaux de trafic de drogues et retracer les voies et itinéraires de trafic de substances psychotropes.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes des services de la Sûreté nationale et de la douane aux différents postes-frontières du Royaume, dans le but de lutter contre le trafic de drogues et de substances illicites à l’échelle internationale.