Bab Sebta: deux individus arrêtés en possession de doses de «L’boufa» et de 20.000 comprimés d’ecstasy

Lors d’une opération de contrôle conjointe, les éléments de la douane, en collaboration avec les équipes de la police, ont saisi cette considérable quantité de drogues qui était dissimulée dans un sac sous le siège passager d’un véhicule immatriculé en Espagne.

Ledit véhicule était conduit par un Marocain résidant en Espagne, accompagné d’une ressortissante espagnole, a précisé la même source.

Le véhicule et la drogue ont été saisis par la douane, tandis que les mis en cause ont été remis à la police judiciaire pour approfondir l’enquête sur cette affaire, et ses éventuelles connexions nationales et internationales, sous la supervision du parquet compétent.