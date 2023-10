Drogues: 27 tonnes de résine de cannabis saisies en moins de trois mois

Un bilan d’étape qui en dit long sur les efforts fournis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la lutte contre le trafic de drogues, en collaboration avec d’autres services sécuritaires, principalement la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Selon un bilan rendu public dans la soirée du mercredi 25 octobre par la DGSN, les différentes interventions effectuées entre le début di mois d’août et le 23 octobre 2023 ont permis la saisie de plus de 27 tonnes de résine de cannabis et de ses dérivés, en plus de 1.423 kilogrammes de cocaïne et 101.123 comprimés psychotropes.

Ces opérations, indique la même source, se sont soldées par l’arrestation de 43.792 personnes, dont 2.567 étaient recherchées à l’échelle nationale en relation avec des affaires de trafic de drogues et de stupéfiants.

La DGSN conclut en affirmant que ces opérations vont se poursuivre dans toutes les villes du Royaume, en mobilisant les moyens nécessaires de contrôle et d’investigation, mais également au niveau des postes frontaliers du pays.