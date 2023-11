Tanger: les flammes ravagent une partie du marché de proximité du quartier Mers

Un incendie s’est déclaré hier vendredi matin dans le marché de proximité du quartier Mers à Tanger. Les flammes ont ravagé plusieurs magasins, causant d’importants dégâts matériels. Heureusement, grâce à l’intervention rapide des services de protection civile, assistés par des citoyens, le feu a pu être maîtrisé. L’on a ainsi pu empêcher sa propagation à d’autres points de vente et aux habitations avoisinantes.

Interrogé par Le360, Ahmed Douyeb, président de la Fédération des associations des marchés de proximité de Tanger, indique que «cet incident met en lumière les problèmes structurels persistants qui affligent depuis longtemps les marchés de proximité à Tanger». Selon lui, «c’est ce désordre qui a contribué à déclencher l’incendie, et il est grand temps de prendre des mesures pour y remédier».

«Nous avons, depuis longtemps, mis en garde contre le désordre régnant dans ces marchés. L’urgence de mettre en place des mesures de sécurité adéquates et de restructurer ces espaces pour assurer la sécurité de tous est plus criante que jamais. Nous devons prévenir de futurs sinistres et garantir un environnement sûr et prospère pour nos commerçants», plaide-t-il.

Lire aussi : En images: à Marrakech, un spectaculaire incendie ravage le marché de gros de Sidi Ghanem

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’incendie qui a ravagé ce marché de proximité de Tanger. Les autorités locales et les services de sécurité sont actuellement mobilisés pour examiner les preuves et analyser les circonstances entourant cet incident.