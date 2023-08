En images: à Marrakech, un spectaculaire incendie ravage le marché de gros de Sidi Ghanem

Tandis que le soleil commençait à peine sa course dans le ciel marrakchi, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt destiné au stockage des caisses, en bois et en plastique, au marché de gros des fruits et légumes. Les flammes ont vite gagné les alentours de l’entrepôt, affectant en particulier la zone dédiée à la vente d’oignons.

La situation est préoccupante. L’incendie s’est propagé à grande vitesse, entraînant de lourds dommages matériels. Les commerçants, dans la confusion, s’efforçaient de sauver leurs biens, pendant que les secours intervenaient pour stopper l’avancée des flammes.

Ahmed, un commerçant du marché, relate pour Le360: «Je me souviens précisément de l’heure, c’était 11h. J’étais en train de discuter avec un client lorsque j’ai été alerté par un collègue criant qu’un feu s’était déclaré. Sans même réfléchir, je me suis précipité vers l’origine de la fumée. Mon premier réflexe a été de voir si je pouvais sauver quelque chose de ma marchandise.»

Comme lui, plusieurs commerçants ont tenté de vider leurs magasins, déplaçant frénétiquement les caisses et les marchandises pour les éloigner des flammes. «C’était une course contre la montre. On a essayé de déplacer le maximum.» Et de tels incidents sont de plus en plus récurrents. «Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous faisons face à un tel drame. Si ma mémoire est bonne, c’est le sixième incident de ce genre auquel nous assistons. Cela ne peut plus durer», déplore-t-il.

Au milieu des restes carbonisés, Mostapha, un commerçant qui a passé plusieurs années au marché de gros de Marrakech, se tient, les yeux rougis et la mine abattue. Il nous confie son désarroi: «Vous savez, on passe tellement d’heures ici, on construit, on investit... Et en un instant, tout est parti en fumée. C’est bien dommage.»

Si des rumeurs circulent concernant l’origine de l’incendie, Mostapha avoue qu’il est toujours dans le flou: «Je n’ai aucune idée sur l’origine des flammes. On m’a dit que tout avait commencé à la place n°1, mais rien n’est sûr. J’étais à l’intérieur quand ça a démarré, et la panique s’est installée si rapidement.»

Il marque une pause, reprend son souffle et poursuit: «Il est évident que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut structurer le marché, le bâtir correctement. Nous ne pouvons pas rester à la merci de tels dangers. C’est la sécurité de tous qui est en jeu.»

La gravité de la situation a nécessité une mobilisation massive des autorités locales. Les éléments de la Protection civile poursuivent les efforts pour circonscrire cet incendie. À l’heure actuelle, le mystère plane toujours quant à son origine.