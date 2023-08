Feux de forêts: les Canadairs viennent à bout d’un troisième incendie à Tétouan

Un nouveau feu de forêt, le troisième en une semaine, s’est déclenché dans la zone touristique de Tétouan.

Il s’en est suivi une mobilisation générale pour en venir à bout. La Protection civile, les services de la Promotion nationale, les autorités locales et la Gendarmerie royale et les services des Eaux et Forêts ont tous été mobilisés pour intervenir dans des zones, très difficiles d’accès, qui ont été touchées, relaie Al Akhbar, ce jeudi 3 août.

Leur intervention a certes permis de contenir l’incendie et éviter qu’il se propage dans les zones habitées. Mais, poursuit le quotidien, ce sont incontestablement les Canadairs qui ont eu le dessus et sont rapidement venus à bout du feu.

Ils étaient déjà à l’œuvre, très tôt dans la matinée de mardi dernier.

Le feu s’est déclenché la nuit antérieure et en quelques heures, et plusieurs aller-retours, ces avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts ont pu circonscrire totalement l’incendie, qui, précise le quotidien, a néanmoins ravagé une vaste surface boisée. Tous les foyers de feu ont été neutralisés.

Les équipes d’intervention se sont également assurées que les vents qui soufflent très fort en ce moment dans la zone ne les ravivent pas.

Non loin, dans la province de Chaouen, et plus exactement à Bab Berred, le fonctionnement parfait du système d’alerte a permis de contenir un autre incendie qui en était encore à ses débuts.

Tous les services concernés restent mobilisés. La rapidité de l’alerte permet, en effet, de lutter de manière très efficace contre les incendies de forêts.

Il faut dire, souligne le quotidien, que les autorités concernées interviennent de manière méthodique. Le couvert forestier de la province est divisé en plusieurs lots et à chaque lot a été affectée une équipe complète dotée de moyens de communication nécessaires.

Pour ce faire, les autorités locales ont même fait appel à des renforts dans le cadre du programme «Awrach», de manière à quadriller complètement la zone.

Bien sûr, explique le quotidien, aucune erreur d’inattention ne peut être tolérée.

Une équipe spéciale s’assure à toute heure de la journée et de la nuit que les vigiles sont à leurs postes. Tout ce dispositif permet d’alerter les équipes d’intervention dès qu’un feu se déclare, ce qui facilite énormément l’action des Canadairs et permet de maîtriser les incendies en un temps très réduit.

Afin d’anticiper de potentiels incendies de forêts, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts produit, d’une manière journalière, et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

L’Agence invite aussi régulièrement les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

Elle les appelle également à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.