Marrakech: un incendie ravage un restaurant au quartier Riad Zitoune, pas de victimes

Dans la soirée du vendredi 2 juin, les flammes ont ravagé un restaurant dans le quartier Riad Zitoun à Marrakech. L’incendie a provoqué d’importants dégâts matériels, notamment au niveau de la toiture de la bâtisse qui abrite le restaurant, mais également dans une partie d’un Riad concomitant.

Rapidement dépêchés sur les lieux, les éléments de la Protection civile sont parvenus à circonscrire l’incendie et à maîtriser le feu dans un court laps de temps. Aucune victime ni blessé ne sont heureusement à déplorer.

«L’incendie s’est déclaré le soir, tout le restaurant a été ravagé par les flammes, le Riad d’à côté a été touché également par les flammes. On a pu rapidement évacuer les clients. Dieu merci, personne n’a été blessé», a indiqué dans une déclaration pour Le360, un employé du Riad en question. «J’ai appelé les pompiers. Ils sont heureusement arrivés près 20 minutes plus tard, et ont pu maîtriser le feu assez rapidement», a-t-il poursuivi.

De leur côté, les autorités sécuritaires locales ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de cet incendie, causes qui restent pour l’instant inconnues.