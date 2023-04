Marrakech: un incendie près de Souk Bab El Khemis cause d’importants dégâts matériels

Un drame a sans doute été évité de justesse hier jeudi 13 avril à Marrakech. Un incendie s’est déclenché dans un dépôt de marchandises d’occasion près de Souk Bab El Khemis, l’un des marchés les plus fréquentés de la ville ocre. Le feu a été détecté par trois commerçants qui, venus déposer leurs marchandises dans l’entrepôt, ont été alertés par la fumée et l’odeur de brûlé. Ils ont eu le réflexe salvateur d’en informer la police, qui a à son tour contacté les services de la Protection civile.

En attendant l’arrivée des autorités, les trois commerçants ont pu évacuer une partie des marchandises et libérer trois chiens de garde qui étaient bloqués à l’intérieur du dépôt. «Nous avons pu faire sortir les marchandises des gens et aussi sauver trois chiens coincés à l’intérieur. Heureusement, nous avons pu éviter un drame, vu que parmi les matériaux qui étaient stockés dans l’entrepôt, il y avait aussi des bonbonnes de gaz», raconte l’un des trois commerçants pour Le360.

Et de poursuivre : «Les flammes se sont rapidement propagées à cause du vent. Nous avons, Dieu merci, pu limiter les dégâts et éviter le pire».

Bien que l’intervention rapide des trois marchands puis celle des équipes de la Protection civile ont prévenu les pertes humaines et limité la propagation du feu, d’importantes pertes matérielles ont tout de même été enregistrées. Selon les témoignages recueillis par Le360, les flammes ont ravagé une grande partie des marchandises déposées dans l’entrepôt, dont des vêtements, des meubles, des motos et nombre de pièces mécaniques.

«Nous avons l’habitude de stocker nos marchandises dans cet espace. Cet incendie nous a causé beaucoup de pertes et un énorme préjudice», lance un commerçant.

Il est à souligner que ledit dépôt est utilisé par des dizaines de marchands ambulants d’objets d’occasion. Ceux-ci exposent généralement leurs marchandises dans le Souk Bab El Khemis, à côté de la rive de l’Oued Issil. Alors que ces commerçants comptent leurs pertes, il faudra attendre les conclusions de l’enquête des autorités pour identifier les raisons de l’incendie et élucider les circonstances de cet incident.