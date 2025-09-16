Tanger: la fontaine de la place Oued El Makhazine fait peau neuve

Après des années de négligence, la fontaine de Ain Ktiouet s’élève désormais comme un véritable joyau urbain au centre de la place Oued El Makhazine. Ses jets d’eau harmonieux et ses couleurs éclatantes créent une fresque vivante qui attire chaque soir des dizaines de curieux, habitants ou touristes.

Des bandes lumineuses ont été intégrées à la structure, illuminant non seulement la fontaine, mais aussi l’ensemble de la place, bordée d’espaces verts soigneusement entretenus. Le rond-point qui l’accueille, enveloppé de verdure, s’est transformé en un havre de fraîcheur. Au sol, des carreaux de zellige aux motifs traditionnels scintillent sous les lumières, tandis que les bancs, également recouverts de zellige bleu, offrent aux visiteurs un espace convivial pour admirer le spectacle.

«Je viens de France et c’est la première fois que je découvre cette fontaine», confie une touriste française rencontrée sur place. «Elle est splendide, elle amène beaucoup de fraîcheur et de verdure dans ce rond-point. On vient à Tanger depuis les années 80 et on a vu une évolution incroyable: la ville a vraiment prospéré et est aujourd’hui dotée de beaucoup d’espaces verts. Cela donne envie de rester vivre ici.»

Pour les Tangérois, cette renaissance a une valeur toute particulière. Ali El Serghini, habitant du quartier, témoigne avec enthousiasme: «Franchement, c’est magnifique. Avant, on ne la remarquait pas, mais maintenant, elle attire vraiment le regard. Tout a changé à 100%: les bancs, les fleurs, la propreté… On sent qu’il y a un vrai travail derrière et il faut remercier les autorités locales pour ces efforts.»

Même les plus jeunes s’approprient ce nouvel espace. Hamid Amine Tahri, un écolier tangérois, admire le lieu: «Ce décor est très beau. On espère juste que les gens viendront pour profiter et non pour salir. La nuit, avec les lumières, c’est magique: les familles s’assoient et admirent le spectacle, c’est ce qu’on veut, pas qu’on abîme le jardin.»

سعيد قدري

Les travaux de réhabilitation, menés sur plusieurs semaines, ont redonné vie à l’ensemble de la place et suscité l’admiration des visiteurs. Mais ce chantier n’est qu’une étape d’un vaste projet. La mairie de Tanger prévoit de restaurer également la fontaine de Souk Barra (place du 9 Avril), ainsi que celles de la place des Nations et près du port Tanger Ville. De nouvelles fontaines devraient aussi être créées en prévision des grands événements sportifs à venir, notamment la Coupe d’Afrique et la Coupe du Monde 2030.