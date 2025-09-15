Un programme de 216 millions d’euros pour l’agriculture solidaire et inclusive

En juillet dernier, le gouvernement marocain a obtenu l’aval de la Banque africaine de développement (BAD) pour contribuer au financement de son nouveau programme d’appui à une agriculture solidaire et inclusive, orienté en priorité vers les femmes et les jeunes.

Le gouvernement marocain a obtenu en juillet dernier l’accord de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer une partie de son nouveau programme d’appui à l’agriculture solidaire et inclusive destiné aux femmes et aux jeunes. «La BAD contribuera à hauteur de 100 millions d’euros (environ 1,1 milliard de dirhams), tandis que l’État mobilisera 116,3 millions d’euros, portant le coût total du programme à 216,3 millions d’euros», indique le quotidien L’Économiste dans son édition du mardi 16 septembre.

Le programme, d’une durée de six ans et demi (2025-2031), sera piloté par le ministère de l’Agriculture via l’Agence pour le développement agricole (ADA). Son lancement officiel est prévu pour novembre prochain. Objectif affiché: renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois durables et accroître la résilience de la petite agriculture face aux impacts du changement climatique.

Parmi les priorités du programme figurent la création d’emplois et l’amélioration des revenus des agriculteurs et agricultrices, notamment les jeunes. Des actions ciblées permettront l’adoption de pratiques agricoles durables, le renforcement des capacités de production et l’accès à des marchés compétitifs. Ces mesures devraient générer des emplois directs et indirects dans les zones rurales.

Le programme vise également à promouvoir l’inclusion économique et l’autonomisation des femmes rurales et des jeunes. En facilitant leur accès aux ressources, à la formation et à l’entrepreneuriat, il ambitionne de réduire les inégalités de genre et de renforcer leur participation dans les décisions économiques et sociales, écrit L’Économiste.

Le développement économique et les infrastructures de qualité constituent un autre volet du programme, destiné à lutter contre l’exode rural. L’objectif est de rendre les zones rurales plus attractives pour les jeunes et les femmes, tout en stimulant l’innovation, l’entrepreneuriat local et la préservation de l’environnement.

La résilience face au changement climatique est également au cœur du projet. Le programme encourage des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, telles que l’agroécologie et l’irrigation efficace, afin de protéger les sols, l’eau et la biodiversité, tout en adaptant les systèmes de production aux évolutions climatiques.

Le programme interviendra dans les zones rurales de sept régions: Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ces territoires ont été choisis pour leur potentiel agricole et leur rôle stratégique dans l’inclusion sociale et économique des populations rurales, en particulier des jeunes et des femmes.

Si le programme cible prioritairement les petits agriculteurs et agricultrices, certaines initiatives profiteront à un large éventail de populations rurales vulnérables. Les jeunes et les femmes bénéficieront d’un soutien particulier pour l’entrepreneuriat agricole et rural. Enfin, les acteurs institutionnels et sectoriels recevront un appui pour renforcer leurs capacités de mise en œuvre et garantir le succès des projets, consolidant ainsi les bases d’un développement rural durable.