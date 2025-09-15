Société

Une septuagénaire décède au Casino de Tanger: enquête ouverte et polémique ravivée

Revue de presseLe Casino de Tanger, symbole de faste et de divertissement, est une nouvelle fois rattrapé par la controverse. La mort soudaine d’une septuagénaire, survenue après une crise en pleine nuit de jeu, relance les inquiétudes autour des dérives de l’addiction et des drames humains qui se répètent dans l’ombre des tables de mise. Cet article, est une revue de presse, tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 15/09/2025 à 18h15

Le Casino de Tanger a été le théâtre d’un drame, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsqu’une septuagénaire, connue pour sa fréquentation assidue des tables de jeu, a succombé à une crise de santé, soudaine.

Malgré l’intervention rapide des secours et son transfert vers une clinique privée de la ville, la victime est décédée avant de recevoir les soins nécessaires, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 16 septembre.

Selon des sources concordantes citées par le quotidien, le parquet, compétent, a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie, afin d’élucider les circonstances exactes du décès.

Un examen médico-légal a également été prescrit pour déterminer les causes de la mort.

Ce n’est pas la première fois que le Casino de Tanger vit une situation de ce type, écrit Al Akhbar.

Des incidents similaires ont déjà été enregistrés, notamment en raison de crises cardiaques ou d’évanouissements, frappant des joueurs, après avoir perdu d’importantes sommes.

À titre d’exemple, une affaire récente avait déjà marqué les esprits quand un ressortissant d’un pays du Golfe avait fait un malaise, après avoir perdu plusieurs millions de dirhams lors d’une partie.

Pris de panique et d’une crise d’hystérie, son état avait nécessité l’intervention des agents de sécurité et des services de police.

Le transfert du joueur vers une clinique avait même été retardé, des ambulanciers du secteur privé refusant de l’évacuer sans accompagnateurs officiels, de crainte de complications légales, a-t-on lu.

Face à la récurrence de ces incidents, la direction de l’hôtel propriétaire du casino a conclu un partenariat avec une clinique privée de Tanger, pour assurer une prise en charge immédiate des joueurs victimes de crises cardiaques ou de troubles, liés au stress des pertes.

Cette mesure vise à éviter que de tels épisodes ne dégénèrent et à protéger la réputation du complexe, fréquenté par une clientèle composée d’hommes d’affaires et d’investisseurs, marocains ou non.

Alors que le casino attire une clientèle internationale, et génère des flux financiers importants, il est aussi au centre de vives critiques.

Plusieurs familles tangéroises ont déposé des plaintes, dénonçant les ravages de l’addiction au jeu sur leur quotidien: éclatement des foyers, tensions sociales, voire augmentation des cas de divorce.

En réponse, la direction aurait mis en place une procédure particulière. Les joueurs désireux de mettre fin à leur addiction peuvent signer un document interdisant leur retour au casino.

Leur nom est alors transmis aux agents de sécurité, et aux forces de l’ordre présents sur place, afin de leur refuser l’accès à l’établissement.

La mort de cette septuagénaire remet en lumière le débat sur l’impact du jeu à Tanger.

Derrière les lumières et l’atmosphère, feutrée, des salles, se cachent des drames humains, des fortunes envolées et des vies bouleversées.

Pour les autorités locales, l’enjeu est désormais de trouver un équilibre entre la régulation d’un secteur lucratif, et la protection des individus les plus vulnérables.

