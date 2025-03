Addictologie: reprise de la distribution de méthadone dans les centres de santé spécialisés

Dans un communiqué, le ministère indique que l’ensemble des Centres d’addictologie au niveau national ont été approvisionnés en quantités suffisantes de ce médicament, garantissant la continuité du traitement des patients.

Cette mesure est le fruit de la mobilisation du ministère et de ses partenaires, à travers la coopération internationale visant à garantir les sources d’approvisionnement, relève le communiqué, notant que des stocks suffisants ont été mis à disposition pour répondre aux besoins des patients, reflétant l’engagement du ministère à assurer la continuité des traitements essentiels.

Lire aussi : La méthadone en rupture de stock

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale poursuit ses efforts afin d’améliorer la gestion des stocks en médicaments et renforcer les mécanismes d’approvisionnement, tout en poursuivant la coordination avec les partenaires nationaux et internationaux afin de garantir une disponibilité constante du médicament de la méthadone et éviter toute perturbation future, conclut le communiqué.