Tanger: deux jeunes arrêtés après une rixe à l’arme blanche près d’un lycée

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux suspects, accompagnés d’un troisième individu, auraient été impliqués dans un différend fortuit qui a rapidement dégénéré en affrontements violents, avec menaces à l’aide d’armes blanches. Les faits se sont déroulés à proximité d’un établissement scolaire de la ville. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vive réaction.

L’intervention rapide des éléments de la police a permis l’interpellation des deux mis en cause peu de temps après les faits. Les opérations de fouille ont également conduit à la saisie des deux armes blanches utilisées lors de l’agression.

Placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, les suspects ont été entendus afin de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire avant leur déferrement devant la justice.