Société

Tanger: deux jeunes arrêtés après une rixe à l’arme blanche près d’un lycée

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les services de police de la ville de Tanger ont présenté, jeudi 26 mars, deux individus âgés de 18 et 20 ans devant le parquet compétent, pour leur implication présumée dans une affaire de violence réciproque et de détention d’armes blanches dans des circonstances mettant en danger la sécurité des personnes et des biens.

Par La Rédaction
Le 28/03/2026 à 14h13

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux suspects, accompagnés d’un troisième individu, auraient été impliqués dans un différend fortuit qui a rapidement dégénéré en affrontements violents, avec menaces à l’aide d’armes blanches. Les faits se sont déroulés à proximité d’un établissement scolaire de la ville. La scène, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une vive réaction.

L’intervention rapide des éléments de la police a permis l’interpellation des deux mis en cause peu de temps après les faits. Les opérations de fouille ont également conduit à la saisie des deux armes blanches utilisées lors de l’agression.

Placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, les suspects ont été entendus afin de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire avant leur déferrement devant la justice.

Par La Rédaction
Le 28/03/2026 à 14h13
#Justice#Maroc#Tanger#DGSN

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