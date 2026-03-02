Suspension prolongée des vols vers Doha et Dubaï pour la troisième journée consécutive

Des avions de la compagnie Emirates stationnés sur le tarmac de l’aéroport international de Dubaï, le 2 mars 2026.. AFP or licensors

La compagnie nationale opère habituellement un vol quotidien entre Casablanca et Doha, ainsi que des rotations régulières vers Dubaï, avec un aller-retour quotidien.

En raison de la situation actuelle, presque tous les vols entre le Maroc et les pays du Golfe, y compris ceux opérés par d’autres compagnies, sont suspendus.

Ainsi, les vols de Qatar Airways entre Doha et Casablanca, incluant les rotations via Marrakech, sont interrompus. Les liaisons quotidiennes d’Emirates entre Casablanca et Dubaï sont également suspendues.

Les rotations d’Etihad Airways entre Casablanca et Abou Dhabi, soit cinq vols par semaine, ne sont pas assurées.

Les vols d’Air Arabia au départ de Casablanca et à destination de Sharjah, soit trois vols par semaine, sont annulés. Les dessertes de Gulf Air sur la ligne Casablanca–Bahreïn, quatre vols par semaine, sont également suspendues.

Par ailleurs, les vols reliant le Maroc à l’Arabie Saoudite, opérés par RAM et Saudia Airlines, ne sont pas affectés, permettant à des milliers de pèlerins Marocains de se rendre en Omra pendant ce mois sacré de Ramadan.