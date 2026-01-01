Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026

La balise V-16 est un dispositif lumineux de couleur orange, visible jusqu’à 1 kilomètre, et capable de transmettre la position exacte du véhicule aux autorités espagnoles via le système DGT 3.0. Elle se fixe facilement sur le toit du véhicule grâce à une base magnétique, ce qui évite au conducteur de descendre sur la chaussée — contrairement au triangle de signalisation traditionnel — et réduit ainsi considérablement le risque d’accident, notamment sur autoroute.

En cas de contrôle, l’absence de ce dispositif peut entraîner une amende de 200 euros. Il convient également de veiller à choisir un modèle homologué conformément à la norme espagnole, consultable sur le site officiel de la Direction générale de la circulation espagnole (DGT), pour un coût d’environ 40 euros. Attention, tous les modèles vendus sur les sites de commerce en ligne ne sont pas forcément conformes, même si la mention «homologuée DGT V-16» apparaît dans le nom du produit.

Pourquoi cette mesure?

La DGT souligne que le triangle présentait plusieurs risques. Sur autoroute, il obligeait les conducteurs à parcourir jusqu’à 50 mètres derrière leur véhicule, parfois dans des conditions météorologiques difficiles (vent, pluie, brouillard), et pouvait facilement tomber ou se renverser. La balise V-16 corrige ces défauts: elle reste visible en toutes circonstances et transmet la localisation exacte du véhicule.

Cette obligation s’applique à l’ensemble des conducteurs, qu’ils soient espagnols ou étrangers. Les automobilistes marocains habitués à emprunter les routes espagnoles devront donc se munir de ce nouvel équipement avant leurs prochains séjours. À noter que la balise ne fonctionne qu’en Espagne, ce pays étant pour l’heure le seul en Europe à imposer ce dispositif connecté.