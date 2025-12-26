Société

Sécurité routière: des airbags défectueux menacent la vie de milliers de conducteurs

Un airbag.

Les constructeurs automobiles internationaux tirent la sonnette d'alarme suite à un défaut technique d'une ampleur inédite. Les airbags de la marque Takata, installés sur des millions de véhicules produits entre 2001 et 2018, présentent un risque mortel pour les usagers, incluant des milliers de conducteurs marocains.

Les géants de l’industrie automobile lancent une alerte mondiale d’une urgence rare. Au cœur de cette crise: un défaut de fabrication critique sur les airbags de l’équipementier japonais Takata. Comme le rapporte Al Akhbar dans son édition du 27-28 décembre, ces équipements installés sur des millions de voitures entre 2001 et 2018 peuvent s’avérer dangereux lors d’un accident.

Le mécanisme défaillant peut provoquer, lors du déploiement, une explosion d’une force excessive. Ce phénomène risque de projeter des fragments métalliques à vive allure dans l’habitacle, transformant le dispositif de sauvetage en véritable danger, susceptible de causer des blessures gravissimes, voire mortelles, pour le conducteur et le passager avant.

Cette mise en garde fait écho à l’un des plus vastes scandales de l’histoire de l’automobile. La campagne de rappel massive déclenchée par les défaillances de l’équipementier Takata concerne des millions de véhicules de toutes marques. Ce défaut de fabrication, d’une portée mondiale, n’épargne aucune zone géographique, impactant aussi bien l’Europe et l’Afrique que le marché automobile marocain.

Les fabricants impliqués – parmi lesquels des noms tels que Peugeot, Citroën, Opel ou Fiat – insistent sur un point crucial: la réparation de ce défaut est entièrement gratuite. Cette prise en charge est valable quelle que soit l’ancienneté du véhicule ou le nombre de ses précédents propriétaires.

Il est donc impératif pour tout automobiliste de vérifier sans délai si son véhicule est concerné. La procédure consiste à contacter un agent agréé de la marque. Celui-ci se chargera de vérifier l’éligibilité au rappel et, le cas échéant, de procéder au remplacement des airbags défectueux par des pièces neuves aux normes, note Al Akhbar.

Ce service est assuré sans aucun frais. Si les délais peuvent varier selon la disponibilité des pièces, la priorité est logiquement accordée aux situations présentant le risque le plus immédiat. Sur le plan national, les dernières données indiquent que 15.000 automobiles au Maroc sont concernées par ce défaut.

