Settat: un quadragénaire arrêté pour violences présumées sur son fils de 9 ans

La police de Settat a procédé, ce dimanche 31 mai, à l’interpellation d’un homme de 42 ans suspecté de violences physiques sur son fils de neuf ans. Cet homme, déjà connu des services de sécurité en raison de ses nombreux antécédents judiciaires, a été arrêté à la suite d’une enquête précise menée en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le déclenchement de cette opération fait suite à une mobilisation rapide des autorités après la diffusion, dans les médias, d’informations rapportant des faits de maltraitance subis par un enfant dans la ville de Ben Ahmed. La célérité de cette réaction a permis de localiser et d’appréhender le suspect dans la ville de Settat.

Actuellement, le suspect fait l’objet d’une enquête judiciaire placée sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à établir avec précision les circonstances et le déroulement de ces agissements. Dans le même temps, une attention particulière est portée au bien-être de l’enfant, âgé de neuf ans. Il bénéficie d’une prise en charge globale, incluant un suivi médical et psychologique, afin de garantir sa sécurité et sa santé après ces événements.