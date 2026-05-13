Lutte antiterroriste: arrestation d’un partisan de Daech à Dakhla

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Dakhla ont procédé, mardi, à l’arrestation d’un élément extrémiste affilié à «l’État islamique», sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intensives visant à contrer et à neutraliser la menace terroriste qui guette la sécurité du Royaume, indique le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) dans un communiqué.

Les premières données de l’enquête indiquent que le mis en cause, âgé de 22 ans, avait exprimé son intention de mettre à exécution des projets terroristes visant à porter une atteinte grave à l’intégrité physique des personnes et à l’ordre public.

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L’opération a permis de saisir des supports électroniques, ainsi qu’un ensemble d’armes blanches comprenant des couteaux et lames de différentes tailles et des tenues à caractère paramilitaire.

La même source précise que le suspect a été placé en garde à vue en vue d’être remis au BCIJ pour la conduite des investigations judiciaires sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin d’élucider l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont reprochées et d’examiner ses liens éventuels avec différentes organisations terroristes.