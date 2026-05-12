Settat fait peau neuve: un vaste programme de réaménagement urbain en cours

Travaux de réaménagement en cours sur l’avenue Al Massira à Settat, dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures urbaines de la ville. (A.Gadrouz/Le360)

La ville de Settat connaît actuellement plusieurs chantiers de réaménagement urbain touchant différents quartiers et axes routiers. Ces travaux concernent principalement les routes, les trottoirs, l’éclairage public ainsi que certains espaces extérieurs. L’objectif affiché par la commune est d’améliorer les infrastructures existantes et d’accompagner le développement urbain que connaît la région de Casablanca-Settat.

Profitant du retour du beau temps, les autorités locales ont lancé plusieurs chantiers de bitumage et de pavage financés par les ressources propres de la commune comme l’explique Abdelkrim Et-Tayal secrétaire du Conseil communal de Settat: «La commune a lancé les projets de réaménagement financés sur ressources propres dès l’amélioration des conditions météorologiques, car durant la période des pluies, il n’était pas possible de réaliser les travaux de goudronnage et de pavage», a-t-il affirmé. Avec l’amélioration de la météo, plusieurs interventions ont ainsi pu être relancées sur différents axes de la ville.

L’avenue Al Massira compte parmi les principaux chantiers actuellement en cours dans la ville. Abdelkrim Et-Tayal explique: «Le site où nous nous trouvons actuellement s’inscrit dans le cadre des projets de réaménagement de la ville, notamment l’avenue Al Massira, qui constitue l’une des principales artères traversant une grande partie de Settat. Une enveloppe de 2,8 millions de dirhams a été mobilisée pour ce projet.»

L’avenue fait l’objet de travaux portant à la fois sur la chaussée et les trottoirs, afin d’améliorer la circulation et les déplacements des piétons. «Cet axe connaissait auparavant plusieurs problèmes de voirie et de nombreux nids-de-poule. Les travaux engagés aujourd’hui permettent de remédier à ces dysfonctionnements et d’aménager les trottoirs afin de garantir des déplacements plus sûrs aux passants», a-t-il ajouté.

إعادة تهيئة شوارع مدينة سطات. le360

D’autres avenues sont également concernées, notamment les boulevards Riyad Al Ali et Ennakhil, où des travaux similaires sont en cours.

Concernant les projets prévus avec des partenaires institutionnels, Abdelkrim Et-Tayal a affirmé: «Les grands projets programmés s’inscrivent dans le cadre d’une convention de partenariat avec la région Casablanca-Settat, d’une valeur de 5 milliards de centimes, déjà validée par les services du ministère de l’Intérieur, tandis que les études ont déjà démarré en attendant le lancement effectif des travaux». Ce programme devrait porter sur cinq grandes avenues de la ville.

Il a également annoncé la préparation d’un programme de plus grande envergure. «Parmi les projets futurs programmés figure celui de la mise à niveau urbaine de la ville, un chantier majeur dont l’enveloppe dépasse 48 milliards de centimes et qui est placé sous la supervision directe du gouverneur de la province», a-t-il indiqué. Ce programme devrait concerner plusieurs infrastructures et équipements urbains.

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Les espaces verts et l’éclairage public figurent également parmi les projets annoncés. Le secrétaire du conseil communal a précisé: «Après l’aménagement de cette avenue, d’autres interventions sont prévues, notamment la création d’espaces verts et une meilleure organisation de l’éclairage public.» Il a ajouté que «l’avenue Al Massira constituera un modèle en matière de transition énergétique grâce au recours à l’énergie solaire pour l’éclairage public».

Sur le volet sportif, Abdelkrim Et-Tayal a affirmé que «la ville ne comptait que deux terrains de proximité au début du mandat actuel, alors qu’aujourd’hui leur nombre est passé à huit». Ces équipements ont été répartis dans plusieurs quartiers afin de répondre aux besoins des habitants, notamment des jeunes.