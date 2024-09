Séisme d’Al Haouz, un an après: l’offre de santé se renforce à Asni

Un nouveau centre de santé a récemment vu le jour à Asni, cette commune qui a été lourdement touchée par le séisme du 8 septembre. Omar, l’un des résidents, exprime son soulagement: «Les soins médicaux sont désormais beaucoup plus accessibles pour les habitants. Avant, pour obtenir des traitements essentiels, nous étions souvent obligés de nous déplacer jusqu’à Tahanaout ou même à Marrakech. Maintenant, tout est disponible beaucoup plus près de chez nous. De plus, nous disposons également d’une bien meilleure fourniture de médicaments.»

Fatima, une autre habitante, renchérit sur la qualité des soins disponibles. «Nous sommes vraiment reconnaissants pour le dévouement des médecins ici à Asni. Ils prennent soin de nous avec beaucoup de compassion et d’attention, assurant un suivi régulier de notre santé au quotidien. Nos déplacements dans d’autres villes sont désormais moins fréquents, sauf en cas d’urgence, ou de complications», partage-t-elle.

Khadija, qui habite non loin de l’hôpital, souligne l’importance de la proximité des services médicaux: «C’est un soulagement de savoir que des soins de qualité sont disponibles tout près de chez nous, notamment les examens médicaux, les soins primaires, le diagnostic des cas, ainsi que les services de maternité et d’accouchement. Cela change tout.»