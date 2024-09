Séisme d’Al Haouz, un an après: ils ont bénéficié des aides à Taroudant, ils témoignent

À Freija, dans la province de Taroudant, de nombreuses familles dont les maisons ont été détruites lors du séisme du 8 septembre ont réussi à reprendre le cours de la vie. Sur un terrain qui portait autrefois les stigmates de ce sinistre, Ahmed Mahjoubi, l’un des bénéficiaires des aides financières de reconstruction, nous a ouvert les portes de sa maison. «Ceci est mon nouveau foyer», dit-il, les yeux brillants de gratitude.

«Notre ancienne maison s’est transformée en un champ de ruines en un clin d’œil. Mais regardez autour de vous maintenant: tout a changé. Chaque aide, chaque geste comptait. Cela nous a tous permis de tenir le coup», se souvient-il.

À ses côtés, son épouse Sefour Aït Si raconte la terreur de cette nuit fatidique: «En un instant, toute notre vie a été bouleversée. Le jour où nous avons pu emménager ici, dans une vraie maison, a été un jour de grande émotion.»

Ahmed Jouhar, un autre bénéficiaire, se tient devant sa maison. «Les aides financières m’ont permis de reconstruire non seulement une maison, mais aussi ma vie. C’était comme tourner une page douloureuse pour en commencer une nouvelle, pleine de possibilités», confie-t-il, la voix ferme, l’expression sérieuse mais empreinte de l’espoir retrouvé.

Les aides à la reconstruction des logements partiellement ou totalement effondrés, suite au séisme du 8 septembre 2023, ont été débloquées dès le 1er novembre. C’était l’une des décisions annoncées, mercredi 18 octobre 2023, lors de la 6ème réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement du programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits après le séisme d’Al Haouz.

L’opération de reconstruction en chiffres

Ces aides ont été étalées sur un total de quatre tranches. Elles se sont élevées à 80.000 dirhams pour les propriétaires des habitations partiellement détruites, et à 140.000 dirhams pour les propriétaires des habitations entièrement détruites.

Jusqu’au 2 septembre 2024, un total de 55.142 autorisations de reconstruction a été délivré. Quelque 57.805 familles ont touché un montant de 20.000 dirhams en tant que premier versement pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs logements, pour une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams. Dans le détail, 20.763 familles ont touché le deuxième versement, 8.813 familles ont touché le troisième versement et 939 familles ont touché le quatrième et dernier versement.