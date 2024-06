Taroudant: un Aïd al-Adha sous le signe de la reconstruction post-séisme

Les travaux de construction des habitations destinées aux personnes victimes du tremblement de terre d’Al Haouz progressent dans plusieurs localités de la province de Taroudant. Les bénéficiaires ont exprimé leur soulagement de voir leurs nouveaux logis sortir de terre, alors que les autorités continuent de superviser les chantiers pour s’assurer de leur conformité avec les normes en vigueur.

Aïcha Toumi, l’une des bénéficiaires de l’aide allouée aux victimes de la commune rurale de Frija, a ainsi précisé qu’elle perçoit chaque mois une aide financière de 2.500 dirhams, après avoir reçu trois tranches de l’aide allouée à la reconstruction, soit un total de 60.000 dirhams, en attendant la quatrième et dernière tranche.

Les travaux d’édification de sa nouvelle maison, d’une superficie d’environ 60 mètres carrés, sont bien avancés, à un taux d’achèvement qu’elle estime à plus de 80%. Elle se compose de deux chambres, une cuisine, une salle de bain et d’une petite cour, décrit-elle fièrement dans un échange avec Le360, saluant au passage le respect des conditions et des normes imposées par les autorités.

Abdelmajid Rahhali, le frère de l’une des bénéficiaires, explique pour sa part que sa sœur a également reçu les trois premières tranches de l’aide à la reconstruction, qui lui ont permis de lancer le chantier de sa nouvelle demeure, aujourd’hui à moitié achevée.

Et de pointer les normes de construction auxquelles obéit la future habitation de sa soeur, à même de la protéger à l’avenir d’éventuelles catastrophes naturelles. «Il y a une grande différence entre cette maison et l’ancienne, qui était construite en terre et tellement vulnérable. Celle d’aujourd’hui est beaucoup plus solide et ne constitue pas un danger pour nous et nos enfants», lance-t-il.

Même son de cloche chez Omar, qui a à son tour bénéficié du soutien de l’État. «Les travaux de construction de notre nouvelle maison avancent rapidement. «Nous espérons tout terminer au plus vite, afin de pourvoir retrouver un foyer et nous mettre à l’abri, ma famille et moi, de la chaleur et du froid extrêmes que connaît la région», confie-t-il.

Les familles dont les habitations ont été totalement ou partiellement détruites par le séisme du 8 septembre ont bénéficié de l’appui technique des autorités pour mener à bien les démarches nécessaires au lancement et au suivi des opérations de construction, notamment en obtenant des plans tenant compte des spécificités de la région.