Taroudant: au douar Idaghssen, touché par le séisme du 8 septembre, voici comment les habitants ont célébré Aïd Al-Fitr

Au douar Idaghssen, relevant de la province de Taroudant, les célébrations de Aïd Al-Fitr cette année avaient un goût différent. Celui de la résilience.

Après avoir perdu leurs proches dans le séisme du 8 septembre 2023, les habitants de cette localité, victimes du terrible tremblement de terre, s’accrochent à la vie après avoir été endeuillés durant une longue période. La prière de Aïd Al-Fitr du mercredi 10 avril était l’occasion de se recueillir, prier pour les défunts et partager un moment chaleureux et convivial avec leurs voisins et amis.

«Comme vous le voyez, l’ambiance des célébrations de Aïd Al-Fitr dans la localité d’Idaghssen, un douar à Taroudant, est exceptionnelle. Elle est marquée par la piété et l’esprit communautaire et de partage. Plusieurs personnes ici, victimes du tremblement de terre, ont pensé quitter cette localité, mais ils n’ont pas pu. Ils ont leurs habitudes, leurs rituels, leurs traditions», témoigne Mustapha Hassi, président de l’Association des jeunes d’Idaghssen pour le développement durable.

La matinée de Aïd Al-Fitr, les habitants du douar se sont déplacés en groupe pour la prière collective. Chacun avait la responsabilité de frapper à la porte de son voisin afin de faire un bout de chemin ensemble, jusqu’à la Mossala, l’espace en plein air où avait été prévu le rassemblement pour la prière.