À Asni, les prières des Tarawih rassemblent les sinistrés du séisme

Au crépuscule, quand les derniers rayons du soleil s’effacent derrière les montagnes d’Asni, et que la rupture du jeûne du ramadan rassemble les familles, un autre rassemblement, empreint de foi et de résilience, prend forme au cœur de ce village. Les victimes du récent séisme, qui a laissé de nombreuses bâtisses en ruines, se rassemblent sous une tente modulaire pour accomplir les prières des Tarawih.

L’atmosphère de piété et de spiritualité est palpable. Les fidèles, réunis sous cette structure provisoire, mais accueillante, partagent des moments d’intense recueillement. «La mosquée où on priait a été endommagée par le séisme, ce qui a causé sa fermeture. C’est pour cela que nous avons rapidement mis en place une structure faite de plastique et de roseaux. Par la suite, un bienfaiteur nous a offert cette structure modulaire en ce ramadan pour prier ici», témoigne un habitant.

Le tremblement de terre du 8 septembre a profondément marqué la région d’Asni, endommageant gravement plusieurs édifices, notamment religieux. «Face à cette adversité, la solidarité et la foi de la communauté ont rapidement pris le dessus. Un donateur a mis en place une structure modulaire temporaire pour accueillir les fidèles au début de ce ramadan», partage un autre.

Cette initiative a non seulement fourni un lieu de prière aux habitants, mais a aussi renforcé les liens entre les membres de cette communauté, unissant les cœurs dans un moment où la spiritualité prend une place prépondérante.