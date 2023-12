Séisme: dans la province de Taroudant, achèvement de la première phase de reconstruction des habitations détruites

Dans des villages de la commune de Tizi N’test, sise dans la province de Taroudant, plusieurs familles, dont les habitations ont été sévèrement touchées par le séisme du 8 septembre, viennent d’achever la première phase de leur reconstruction, après avoir bénéficié de l’aide accordée par le gouvernement.

«Le processus de construction se déroule à un rythme soutenu et selon les normes fixées par les autorités compétentes. Nous avons achevé la première phase des travaux, après avoir creusé les fondations de la maison et placé les pierres, le fer, le béton armé et les premiers piliers», témoigne, dans une déclaration pour Le360, Omar Al Houssaïni, l’un des habitants bénéficiaires des aides mensuelles fixées à 2.500 dirhams, et de celle de 20.000 dirhams destinée à l’entame de la construction de sa nouvelle habitation.

Pour sa part, Hassan Mansouri, un autre bénéficiaire, confirme avoir reçu l’aide financière allouée à la reconstruction, grâce à laquelle il a lancé les travaux de sa nouvelle maison, dont la première moitié a été achevée. «J’attends de recevoir les 40.000 dirhams supplémentaires pour achever la construction de ma maison, qui s’étale sur une superficie de 70 mètres carrés», affirme-t-il.

Notre interlocuteur souligne au passage que les personnes dont les habitations ont été détruites par le séisme ont démarré leur reconstruction avec des matériaux qui les mettront enfin à l’abri du froid, de la pluie et de la neige durant la saison hivernale, le tout en respectant des normes qui les protégeront à l’avenir d’une éventuelle répétition de la catastrophe naturelle.