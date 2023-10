Séisme: dans la province de Taroudant, une jeune maman donne naissance à son premier enfant dans un camp d’hébergement

Dans l’ombre de la tragédie qui a frappé le Maroc suite au séisme du 8 septembre, un heureux événement est venu illuminer la vie des habitants d’un camp d’hébergement de populations sinistrées dans le douar d’Imi Ouzrou, sis à la commune d’Idaou Gaillal, près de Taroudant. Dans la soirée du dimanche 22 octobre, Nezha, 34 ans, a donné naissance à son premier enfant.

Dès les premières minutes des contractions, la solidarité des habitants du camp s’est naturellement manifestée. Ils se sont mobilisés pour créer un environnement sûr et propre pour l’accouchement, faisant preuve d’une grande générosité et d’une profonde sollicitude envers la famille, raconte la jeune maman lors d’un échange avec Le360.

Aussitôt prévenues, les autorités locales ont installé et aménagé une nouvelle tente pour abriter la jeune mère et son nouveau-né, et dépêché une équipe médicale pour leur apporter les soins et l’assistance nécessaires.

En plus de l’hébergement et des soins médicaux, les autorités locales ont également veillé à ce que la jeune mère dispose de tous les équipements de maternité essentiels. Des couvertures et des vêtements pour le nouveau-né, des couches et du lait infantile ont été mis à disposition, pour s’assurer que Nezha et son bébé aient tout ce dont ils avaient besoin pour un début de vie sain.

Alors que la région d’Al Haouz se remet doucement des conséquences dévastatrices du séisme, l’arrivée de ce nouveau-né a rappelé à tous que l’espoir peut surgir même dans les circonstances les plus sombres.