Sefrou: Ribate El Kheir face aux flammes, une forte mobilisation pour maîtriser l’incendie

Un incendie s'est déclaré le 17 juillet 2026 dans la ville de Ribate El Kheir, plus connue sous le nom d'Ahermoumou, dans la province de Sefrou.(Y.Jaoual/Le360)

Un important incendie s’est déclaré vendredi en début d’après-midi près de l’ancien siège des Forces armées royales, à Ribate El Kheir, dans la province de Sefrou. Attisées par les fortes rafales de vent et de fortes chaleurs, les flammes ont rapidement progressé jusqu’aux abords de certains quartiers de la ville, provoquant d’importants dégâts matériels. Les équipes de la Protection civile, appuyées par les autorités locales, les forces de sécurité et des habitants volontaires, poursuivaient leurs opérations en fin de journée afin de contenir le sinistre. Aucune perte humaine n’a été enregistrée.

L’incendie, dont l’origine demeure inconnue à ce stade, a provoqué un vaste mouvement de mobilisation dans la ville de Ribate El Kheir. Dès les premières alertes, les équipes de la Protection civile sont intervenues sur les lieux, soutenues par les autorités locales, les Forces auxiliaires, la Gendarmerie royale ainsi que de nombreux bénévoles venus prêter main-forte pour empêcher les flammes d’atteindre les zones d’habitation.

Mobilisation générale après qu'un incendie se soit déclaré ce vendredi 17 juillet 2026 à Ribat El Kheir dans la province de Sefrou (Y.Jaoual/Le360).

Selon les informations recueillies par Le360, les conditions météorologiques ont fortement compliqué les opérations d’extinction. Les vents soutenus, conjugués à une chaleur intense, ont favorisé une propagation rapide du feu, élargissant progressivement son périmètre et rendant l’intervention des secours particulièrement délicate.

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Le bilan provisoire fait état de dégâts matériels importants. Le feu a ravagé une partie du couvert forestier ainsi que des espaces avoisinants. Grâce à la rapidité de l’intervention et à la coordination entre les différents services mobilisés, les flammes n’ont toutefois pas atteint les secteurs résidentiels les plus densément peuplés, évitant donc tout drame humain.

Les habitants, toujours sous tension, restent dans l’attente d’un retour à la normale alors qu’une enquête sera ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer l’origine de l’incendie et d’évaluer avec précision l’étendue des dégâts.