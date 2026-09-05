Scolarité de milliers d’enfants en situation de handicap compromise: le cri de détresse de 30.000 familles

L’Observatoire marocain de l’éducation inclusive (OMEI) tire la sonnette d’alarme à l’approche de la rentrée scolaire. En cause: le retard pris dans le lancement du programme de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap, dont la mise en œuvre resterait suspendue à l’approbation et à la signature du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Dans un communiqué, l’Observatoire affirme que, malgré la mobilisation des différents départements et institutions concernés, les procédures nécessaires au déploiement du dispositif n’ont toujours pas été finalisées. Une situation qui, selon l’OMEI, maintient dans l’incertitude près de 30.000 familles ainsi que quelque 10.000 professionnels de l’accompagnement éducatif et social.

Lire aussi : Éducation inclusive: le gouvernement s’engage à régulariser la situation de 10.000 travailleurs sans salaires depuis six mois

L’organisation appelle ainsi le ministre à statuer sans délai sur le dossier afin de permettre le démarrage effectif du programme. À quelques jours de la rentrée, elle redoute que ce retard administratif ne perturbe la prise en charge des enfants concernés et n’affecte directement les familles ainsi que les structures associatives qui assurent leur accompagnement.

Cette interpellation intervient alors que le programme constitue l’un des principaux dispositifs publics d’accompagnement des enfants en situation de handicap. En juin dernier, le secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljabbar Rachidi, avait indiqué que son budget était passé de 166 millions de dirhams en 2020 à 396 millions en 2026, pour 27.883 enfants bénéficiaires. Il avait toutefois rappelé que ce mécanisme, mis en œuvre notamment avec le tissu associatif, intervient en complément de la politique éducative, la scolarisation relevant en premier lieu du ministère de l’Éducation nationale.

Lire aussi : Éducation inclusive: environ 4.700 élèves autistes sont à l'école publique, 300 au collège et au lycée

L’OMEI réclame donc une décision «urgente» afin que les financements et les dispositifs d’accompagnement puissent être activés dans les délais requis. L’enjeu, insiste-t-il, est de garantir aux enfants en situation de handicap les conditions nécessaires à l’exercice effectif de leur droit à une éducation inclusive.

La pression sur le département de Mohamed Saad Berrada s’accentue d’autant plus que la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap dépasse le seul cadre de ce programme. Le ministère est directement engagé dans la mise en œuvre du Programme national d’éducation inclusive et a conclu, à ce titre, un partenariat avec l’OMEI dès novembre 2023.

Reste désormais à savoir si Mohamed Saad Berrada, très présent ces dernières semaines dans les meetings électoraux du RNI, répondra avec la même diligence à l’appel de ces milliers de familles, à quelques jours de la rentrée scolaire.