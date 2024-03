Santé. Persistance de la grippe chez les enfants: les explications du Dr Ahmed Lahlou

L’année en cours a été marquée par une prévalence alarmante des cas de grippe, entraînant des répercussions significatives sur la vie quotidienne des enfants et de leurs familles. Les variations météorologiques ont exacerbé la situation, laissant de nombreux parents préoccupés par la santé de leurs enfants. Dr Ahmed Lahlou, pédiatre à Casablanca, démêle pour Le360 les raisons derrière cette vague de maladies.

«Nous entendons dire que la grippe récemment est plus sévère et dure plus longtemps que d’habitude, en réalité il n’y a rien d’inhabituel, à part que plusieurs virus à la fois sont à l’origine de la maladie», déclare le praticien. «Ce n’est pas que les enfants ne guérissent pas, mais à peine rétablis, ils retombent malades en raison de la présence de plusieurs souches de virus de la grippe qui se succèdent et les touchent», explique-t-il.

«À l’âge de 6-7 ans, les enfants sont capables d’expulser les sécrétions bronchiques par eux-mêmes. Je recommande de veiller à ce qu’ils boivent beaucoup d’eau pour éliminer ces sécrétions, et qu’ils prennent des sirops apaisants contre la toux et des médicaments contre la fièvre. En général, ces mesures sont suffisantes pour guérir», déclare le docteur, en ajoutant que «dans le cas des enfants en bas âge, qui ne savent pas encore expectorer, il peut être nécessaire de recourir aux antibiotiques pour les aider».

Et quand l’enfant ne présente pas de fièvre, que la toux se manifeste principalement le soir et persiste pendant une longue période, Dr Lahlou déconseille de recourir à l’automédication. «Il est préférable de consulter un médecin, car cela pourrait indiquer un problème immunitaire plutôt qu’une simple grippe, comme une allergie saisonnière par exemple», argumente-t-il.

«Depuis la période de la Covid, il existe une hypothèse selon laquelle le confinement aurait favorisé l’aggravation des conséquences des virus. En jouant à l’école, par exemple, les interactions sociales renforcent leur immunité. Ainsi, avec le confinement, leur immunité aurait diminué, favorisant la contagion par divers virus», souligne-t-il.

Et de conclure: «Il est courant de penser que la grippe est liée aux conditions météorologiques, mais la période d’octobre à mars est propice aux virus, quel que soit le temps. Les enfants ne peuvent pas y échapper, d’où l’importance de la prévention pour atténuer les effets de la maladie».