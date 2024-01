Inquiétante montée de la grippe chez les enfants

Une grippe saisonnière sévère sévit dans plusieurs régions du pays et touche essentiellement les enfants de moins de 10 ans. Des sources médicales indiquent que ce virus grippal qui se présente sous une forme virulente infecte de nombreux enfants dont la plupart souffre de symptômes graves, rapporte Al Ahddath Al Maghribia du vendredi 5 janvier.

Les services d’urgence et de la pédiatrie dans les hôpitaux publics ainsi que les cliniques privés et les cabinets médicaux sont confrontés ces dernières semaines à une forte augmentation d’enfants atteints de grippe.

Les mêmes sources soulignent que le virus de cette année est plus intense que d’habitude car il résiste fortement aux médicaments antiviraux voire à certains antibiotiques.

Au cours des deux dernières semaines on a constaté une hausse alarmante des cas de grippe à travers le nombre de fréquentations des cabinets des pédiatres et des pharmacies pour acheter des médicaments contre ce virus grippal. Les prescriptions médicales diffèrent d’un médecin à un autre pour soigner les enfants malades sachant que certains parents ont recours à d’autres médicaments plus efficaces quand ils constatent que l’état de santé de leurs enfants ne s’améliore pas.

Dans une déclaration à Al Ahdath Al Maghribia, un pédiatre a indiqué qu’il «s’agit d’une vague de grippe mutante et dangereuse pour les enfants surtout les nourrissons et ceux qui ont un système immunitaire faible. Le problème se complique davantage pour les parents qui n’ont pas les moyens de consulter un médecin et d’acheter les médicaments. Il est donc impératif de prendre au sérieux cette épidémie de grippe, de lancer une campagne de sensibilisation et de venir en aide aux familles démunies en fournissant des médicaments à leurs enfant».

Le même intervenant a souligné que la grippe qui sévit actuellement comporte un virus mutant de l’influenza ordinaire rendant ainsi les médicaments habituellement utilisés moins efficaces. De ce fait, ajoute-t-il, «les médecins sont contraints de prescrire des antibiotiques de plus en plus forts ainsi que d’autres médicaments pour dégager les bronches des poumons car cette grippe provoque une détresse respiratoire et la toux».