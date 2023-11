Safi: saisie de plus de 2 tonnes de chira

Cette opération a permis la saisie de cette cargaison de drogue, répartie sur 60 ballots destinés au trafic international de stupéfiants par voie maritime, à bord d’une voiture utilitaire immatriculée au Maroc, interceptée dès son arrivée à la gare maritime du port de Safi, indique, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont abouti à l’interpellation de six individus âgés de 33 et 48 ans, dont deux éléments des forces publiques, pour leur implication présumée dans le trafic international de cette cargaison de drogue, outre la saisie de trois autres véhicules légers.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier toutes les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et d’interpeller l’ensemble des complices.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire pour lutter contre le trafic international de drogue, conclut la même source.