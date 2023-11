Casablanca: saisie de 4,6 tonnes de résine de cannabis

Les opérations sécuritaires menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’appréhender deux personnes suspectées de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes par voie maritime, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les procédures d’inspection ont abouti à la saisie de deux véhicules et d’une quantité de 4 tonnes et 635 kg de chira, emballée dans 123 ballots de grande taille, en plus de 20 kg de cannabis, précise la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et les différents actes criminels attribués aux personnes concernées.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN en coordination avec la DGST, en vue de lutter contre les réseaux de trafic illicite de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.