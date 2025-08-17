Société

Revue du web. Les autorités serrent la vis contre les motocyclistes. Ces derniers expriment leur désarroi sur Facebook

Un motocycliste arrêté par un policier. (Photo d'illustration)

Revue du webSociété: les autorités serrent la vis contre les motocyclistes. Ces derniers expriment leur désarroi sur Facebook; El Jadida: le moussem Moulay Abdellah Amghar s’achève sur une bonne note; Algérie: un bus se renverse et fait une vingtaine de morts. Le pays est en deuil; La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump semble avoir été positive. Round-up.

Par La Rédaction
Le 17/08/2025 à 18h01

Société: les autorités serrent la vis contre les motocyclistes. Ces derniers expriment leur désarroi sur Facebook.

El Jadida: le moussem Moulay Abdellah Amghar s’achève sur une bonne note.

Algérie: un bus se renverse et fait une vingtaine de morts. Le pays est en deuil.

La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump semble avoir été positive.

Par La Rédaction
Le 17/08/2025 à 18h01
#moto#transport#Route#El Jadida#moussem Moulay Abdallah Amghar#Algérie#Accident#Vladimir Poutine#Donald Trump

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. CHAN 2024: le Maroc se relance en battant la Zambie (3-1)

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. L’automobiliste accusé d’avoir heurté la petite Ghita à Sidi Rahal a été condamné à 10 mois de prison

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Les supporters de l’AS FAR insistent pour jouer au stade Moulay Abdellah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Le footballeur Imrane El Khatibi décède dans un accident tragique

Articles les plus lus

1
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
2
La boîte noire de la diplomatie algérienne: les confidences d’Abdelmajid Adjali sur le séparatisme
3
Tindouf, l’enfermement organisé: le huis clos des séquestrés
4
Salim Djellab, faux élu français et vrai propagandiste du Polisario: itinéraire d’un agent d’influence ordinaire
5
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
6
Les détails du projet de loi sur les animaux errants et pourquoi il est interdit de les nourrir
7
Chiens et chats errants entre fermeté et compassion
8
Au Moussem Moulay Abdellah Amghar, la cuisine populaire fait aussi sa fantasia
Revues de presse

Voir plus