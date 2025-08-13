Société

Revue du web. Les supporters de l’AS FAR insistent pour jouer au stade Moulay Abdellah

Le Stade Moulay Abdellah de Rabat, premier en Afrique à adopter un système LED pour la croissance du gazon.

Revue du webLes supporters de l’AS FAR insistent pour jouer dans le tout nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat; Ibtissam Lachgar mise en détention en attente de son jugement; la commune de Dardara à Chefchaouen ravagée par un gigantesque feu de forêt... Round-up.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 18h00

Football: Les supporters de l’AS FAR insistent pour jouer dans le tout nouveau stade Moulay Abdellah

Justice: Ibtisam Lachgar mise en détention en attendant son jugement

Chefchaouen: la commune de Dardara ravagée par un gigantesque feu de forêt

#Football#Revue du web#Feu de forêt#Chefchaouen#AS FAR

