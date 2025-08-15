Revue du web. CHAN 2024: le Maroc se relance en battant la Zambie (3-1)

CHAN 2024: le Maroc se relance en battant la Zambie (3-1)
الشان 🏆— 2M.ma (@2MInteractive) August 14, 2025
نهاية المواجهة أمام زامبيا بفوز الأسود المحليين بأهداف من توقيع ربيع حريمات، أسامة المليوي وصابر بوغرين 🇲🇦
ما رأيكم في المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني؟ 🤔#CHAN2024 #DimaMaghrib pic.twitter.com/4wDW0e7OUU
LE MAROC OUVRE LE SCORE GRÂCE AU BUT DE HRIMAT !!!— Jebran (@Jeb_Bady) August 14, 2025
Maroc 🇲🇦 1-0 Zambie 🇿🇲 pic.twitter.com/hN4CWkVRsp
🚨 𝗟𝗔𝗠𝗟𝗜𝗢𝗨𝗜 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗔̀ 𝗟’𝗔𝗕𝗥𝗜 🇲🇦 ! 🍊— CANAL BERKANE 🌋 (@BerkaneCanal) August 14, 2025
Parfaitement lancé par Mehri, le joueur de la RS Berkane inscrit le but du 2-0 face à la Zambie. 💥#TotalEnergiesCHAN2024 | #DimaMaghrebpic.twitter.com/4Al8pLEHaT
Maroc 🇲🇦 Zambie 🇿🇲 en direct de Taza#CHAN2025 pic.twitter.com/DMXlQvYI2r— Youssef 🇲🇦 (@Youssef59DF) August 14, 2025
𝗟𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗼𝗰 𝘀'𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲 𝟯-𝟭 face à la Zambie dans ce 3ème match de la CHAN 2025 ! 🇲🇦🔥— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) August 14, 2025
- ⚽ Hrimat. (Mehri p.d.)
- ⚽ Lamlioui. (Mehri p.d.)
- ⚽ Bougrine.
Une victoire qui permet au Maroc d'être 𝟮𝗘̀𝗠𝗘 de son groupe. 🦁 pic.twitter.com/8ydVCLGwH5
Le soudan frappé par une brutale épidémie de choléra
Dans les camps de déplacés de Tawila, dans l'ouest du #Soudan 🇸🇩, en proie à une épidémie de #choléra, la peur s'est glissée dans chaque geste du quotidien pic.twitter.com/6zwxpGhLxx— FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 12, 2025
🇸🇩 Au Soudan plus de 40 personnes sont mortes du choléra en une semaine. MSF alerte sur une situation humanitaire catastrophique indiquant « que c’est la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années ». La communauté internationale doit agir pour sauver des…— Thomas Portes (@Portes_Thomas) August 14, 2025
Ils ont fui la guerre au Soudan. Aujourd'hui, le choléra menace leur vie.— Le HCR en France (@UNHCRfrance) August 11, 2025
Les réfugiés au Tchad sont confrontés à une épidémie mortelle dans des camps surpeuplés et dépourvus d'eau potable.
Le HCR intervient, mais les financements manquent. 🔗 https://t.co/xr7YzzNxn6 pic.twitter.com/b4tIztnP1m
Les pompiers de Chefchaouen acclamés sur les réseaux après leur lutte contre les flammes