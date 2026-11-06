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Revue du web. Le Maroc célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Marche verte

Le Maroc célèbre cette année le 51e anniversaire de la Marche verte.

Revue du webLe Maroc célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Marche verte; Justice: le rappeur français Maes, condamné à 7 ans de prison en première instance, voit sa peine réduite à un an; Deroua: un homme assassiné à la suite d’une vive querelle de voisinage; Football: la légende Cristiano Ronaldo annonce la fin de sa carrière internationale... Round-up.

Par La Rédaction
Le 06/11/2026 à 18h30

Le Maroc célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Marche verte.

Justice: le rappeur français Maes, condamné à 7 ans de prison en première instance, voit sa peine réduite à un an.

Deroua: un homme tué à la suite d’une vive querelle de voisinage

Football: la légende Cristiano Ronaldo annonce la fin de sa carrière internationale.

Par La Rédaction
Le 06/11/2026 à 18h30
#Maroc#Marche verte#Sahara marocain#intégrité territoriale#Fête nationale#Justice#rappeur français Maes#Prison#Tribunal#Deroua#Assassinat#Meurtre#violence#querelle#Football#Cristiano Ronaldo#fin de carrière

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