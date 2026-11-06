Revue du web. Le Maroc célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Marche verte

Le Maroc célèbre cette année le 51e anniversaire de la Marche verte.

Le Maroc célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Marche verte.

🇲🇦 Le 6 novembre 2026, le Maroc commémore le 51e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, une page majeure dans la consécration de son intégrité territoriale et un symbole impérissable de l’attachement indéfectible unissant le Trône et le peuple marocain. pic.twitter.com/yUmpCE0ckc — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 6, 2026

Nous célébrons aujourd’hui le 51e anniversaire de la marche verte.



Une journée historique où jeunes et vieux marocains sont allés affronter des militaires armé d’un drapeau et d’un coran.



الله ؛ الوطن ؛ الملك ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/mgTV9wZCv9 — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) November 6, 2026

🇲🇦 La Marche Verte : un moment historique de courage et de patriotisme.



Le 6 novembre 1975, plus de 350 mille Marocains 🇲🇦 ont marché pacifiquement, brandissant le drapeau national et le Saint Coran, unis autour d’une même cause : défendre l’intégrité territoriale du Maroc 🇲🇦💪 pic.twitter.com/HO6Uj51bf3 — Morocco warrior 🌟🌟 (@MoroccoWa39397) November 6, 2026

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de la légendaire marche Verte.

Par la puissance d’Allah, le Sahara a toujours été marocain, est marocain et sera toujours marocain. pic.twitter.com/rhBhdccmCS — Hashitaka no jo (@HashitakaJo) November 6, 2026

À l’occasion de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Huawei Maroc se joint au peuple marocain pour célébrer cette page historique de la nation et réaffirmer l’attachement indéfectible de toutes les composantes de la société marocaine à l’intégrité territoriale du Royaume.… pic.twitter.com/cbBeowqzK7 — Huawei Maroc (@HuaweiMaroc) November 6, 2026

Justice: le rappeur français Maes, condamné à 7 ans de prison en première instance, voit sa peine réduite à un an.

Maes est bientôt de retour 🔥🔥hier le tribunal de tanger la condamné à 1 ans de prison ferme en 2 eme instance alors que la première instance l’avait condamné à 7 ans de prison 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tymIwR89fC — Onizukaosaka (@Onizukaosaka) November 6, 2026

🚨🇲🇦 FLASH — MAROC : LE RAPPEUR MAES VOIT SA PEINE RÉDUITE DE 7 ANS À SEULEMENT 1 AN DE PRISON FERME !



La cour d’appel de Tanger a considérablement RÉDUIT la condamnation du rappeur franco-marocain, qui avait écopé de 7 ANS DE PRISON en première instance dans une affaire de… pic.twitter.com/bDoig9Yk4z — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) November 6, 2026

Deroua: un homme tué à la suite d’une vive querelle de voisinage

Football: la légende Cristiano Ronaldo annonce la fin de sa carrière internationale.

L’annonce de la retraite de Cristiano Ronaldo a déjà reçu PLUS DE J’AIME en seulement 6 HEURES que le post de retraite de Lionel Messi publié en août dernier 🤯 🇵🇹 RONALDO : 22 MILLIONS DE J’AIME EN 6 HEURES 🇦🇷 MESSI : 19 MILLIONS DE J’AIME EN 3 MOIS pic.twitter.com/IVcq9b1E8c — Madame Actu (@MmeActu) November 6, 2026

Tu vas nous manquer Cristiano Ronaldo, ces moments resteront des moments clés pour nous les adeptes de ton football. ⚽️ merci infiniment GOAT 🐐🙌♥️ pic.twitter.com/9L2p9ZqDgb — Hurbain Alvaro HBA (@HbaHurbain) November 6, 2026

🚨 JOSÉ MOURINHO RÉAGIT À LA RETRAITE INTERNATIONALE DE CRISTIANO RONALDO ! 🇵🇹



Interrogé sur la décision de CR7 de mettre un terme à son aventure avec la Seleção, son ancien entraîneur au Real Madrid a tenu à lui adresser un message.



🗣️ « Sa décision doit être respectée, et je… pic.twitter.com/MbkYaY11vy — Foot Mercato (@footmercato) November 6, 2026

Aucun de ses coéquipiers actuels de l'équipe du Portugal, à part Dalot, n'a été inclus dans cette vidéo !



Diogo Dalot est seul dans l’équipe nationale du Portugal qui aime vraiment Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/8vn8i7Faf4 https://t.co/zggwBaXC63 — 🇵🇹🐐 (@Woury_RMFC) November 6, 2026

🚨 La fin d’une ère 💔🐐



Messi 🇦🇷

Neymar 🇧🇷

Cristiano Ronaldo 🇵🇹



Merci pour tout légendés ❤️



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