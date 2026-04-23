Revue du web. Diplomatie: nouveau revers pour le Polisario et l’Algérie, le Honduras suspend sa reconnaissance de la pseudo-RASD

Les drapeaux du Maroc et du Honduras. (Photomontage)

Diplomatie: nouveau revers pour le Polisario et l’Algérie, le Honduras suspend sa reconnaissance de la pseudo-«République Sahraouie».

Honduras has suspended its recognition of the pseudo “SADR,” according to an official letter sent by Honduran Foreign Minister Mireya Agüero de Corrales to Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita.



In the letter, Honduras said the move reflects its sovereign commitment to… pic.twitter.com/BE5NH0S5tO — 2M.ma (@2MInteractive) April 22, 2026

🇭🇳🇲🇦 Enieme victoire diplomatique du Maroc en Amerique Latine 😌



Le Honduras, qui reconnait la "rasd" depuis 1989, vient de suspendre cette reconnaissance de l'entitée fantoche avec effet Immediat. pic.twitter.com/DQY9U1c229 — Jaf (@Jafkech) April 22, 2026

La República de Honduras decidió suspender su reconocimiento de la pseudo “rasd”.

Esta decisión fue comunicada al Canciller Nasser Bourita, por su homóloga hondureña la Sra. Mireya Agüero de Corrales, mediante una carta oficial.https://t.co/V53nGpU7Hk pic.twitter.com/vA4rvckTMH — Embajada de Marruecos ante Perú y Bolivia (@marruecosenlima) April 23, 2026

🇭🇳 🇲🇦 | Nouveau succès stratégique pour la diplomatie marocaine : le #Honduras a officiellement annoncé la suspension immédiate de sa reconnaissance de la pseudo "RASD", rejoignant ainsi la dynamique internationale croissante en faveur de la souveraineté du #Maroc sur son… pic.twitter.com/AKSTCTyF2A — Nassima Elyazidi 🪶 (@nasima_elyazidi) April 23, 2026

🔴Un nouveau revers pour le séparatisme : le Honduras suspend sa reconnaissance de la « RASD »🔴



​Le Honduras vient de marquer un tournant diplomatique majeur dans le dossier du Sahara marocain en annonçant officiellement la suspension de sa reconnaissance de la prétendue «… pic.twitter.com/Lfm3uNgqK9 — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) April 23, 2026

Rabat: inauguration en grande pompe du Théâtre royal.

يتميّز المسرح الكبير بالرباط، من تصميم المهندسة المعمارية العالمية زها حديد، بواجهة معمارية عالية التعقيد تعتمد على هندسة منحنية غير تقليدية، في قطيعة مع النماذج الكلاسيكية للمسارح. ✨



🏗️ وقد تطلّب تنفيذ هذا التصميم تطوير أكثر من 5000 لوحة GRC مختلفة هندسيًا، تم تصميمها بدقة… pic.twitter.com/YKqOfZ7JHb — Building Morocco (@BuildingMorocco) April 23, 2026

Plusieurs artistes marocains ont également pris part à la soirée d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat. pic.twitter.com/gaztqMdBX5 — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) April 22, 2026

Brigitte Macron s’est rendue ce matin au Jardin Andalou des Oudayas, en marge de la cérémonie d’ouverture du Grand Théâtre de Rabat prévue aujourd’hui. pic.twitter.com/xGONNOqwn9 — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) April 22, 2026

🇲🇦 SAR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Hasnaa et Lalla Khadija, accompagnées de Brigitte Macron, assistent au spectacle d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat. pic.twitter.com/RLn1RFzWmx — PhDounia 🎓 (@PhDounia) April 22, 2026

Casablanca: décision choc de la wilaya, la location de parasols et de transats est désormais interdite sur les plages.

Toujours à Casa, des médias annoncent une grosse opération de démantèlement de commerces illégaux sur la corniche d’Aïn Diab.