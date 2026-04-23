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Revue du web. Diplomatie: nouveau revers pour le Polisario et l’Algérie, le Honduras suspend sa reconnaissance de la pseudo-RASD

Les drapeaux du Maroc et du Honduras. (Photomontage)

Revue du webDiplomatie: nouveau revers pour le Polisario et l’Algérie, le Honduras suspend sa reconnaissance de la pseudo-«République Sahraouie»; Rabat: inauguration en grande pompe du Théâtre royal; Casablanca: décision choc de la wilaya, la location de parasols et de transats est désormais interdite sur les plages; Toujours à Casa, des médias annoncent une grosse opération de démantèlement de commerces illégaux sur la corniche d’Ain Diab.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 17h42

Diplomatie: nouveau revers pour le Polisario et l’Algérie, le Honduras suspend sa reconnaissance de la pseudo-«République Sahraouie».

Rabat: inauguration en grande pompe du Théâtre royal.

Casablanca: décision choc de la wilaya, la location de parasols et de transats est désormais interdite sur les plages.

Toujours à Casa, des médias annoncent une grosse opération de démantèlement de commerces illégaux sur la corniche d’Aïn Diab.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 17h42
#Diplomatie#Polisario#Algérie#Honduras#Rabat#théâtre royal#inauguration#Casablanca#wilaya#corniche

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