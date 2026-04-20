Revue du web. Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi
Société: Al Barid Bank tente de rassurer ses clients suite à l’annonce d’un leak de données clients par un groupe de pirates
Turquie: émoi après une fusillade perpétrée par un jeune dans un lycée
Une horrible fusillade dans une école du sud de la Turquie a fait 8 enfants et 1 enseignant parmi les morts.— Francois Bullock (Patriote XV) (@FluxState_DAO) April 19, 2026
Le suspect, Isa Aras Mersinli, âgé de 14 ans, se serait identifié comme « non binaire » et se faisait appeler par le prénom féminin japonais « Konata », en utilisant… pic.twitter.com/XImXETk1hB
La Turquie a connu cette semaine la pire fusillade jamais survenue dans une école: un garçon de 14 ans a tué dix personnes. Les médias turcs rapportent désormais qu'il avait récemment commencé à s’identifier comme une « fille » et qu’il se filmait en train de s’habiller en fille. https://t.co/XigdEgjUEz— LE SAVIEZ-VOUS? (@martindufresne) April 17, 2026
🇹🇷 Un ado tue 8 élèves et 1 prof dans son collège.— Intissar Hedi (@IntissarHedi) April 16, 2026
Fasciné par la violence, admirateur de tueurs de masse, avec accès aux armes de son père. Tragédie prévisible.
On ne prévient pas ces drames avec des slogans, mais avec de la #responsabilité#Turquie #Fusillade #jeuxviolents
Au moins 9 morts après une fusillade dans une école en Turquie. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans son établissement. Après deux fusillades en une semaine, des enseignants ont manifesté pour dénoncer la situation. pic.twitter.com/xRjtj01tNr— franceinfo (@franceinfo) April 16, 2026
France: Mehdi Benatia hausse le ton contre les joueurs de l’OM
c'est legendaire, mythique, historique, les mots me manquent pour exprimer à quel point cette interview rentrera de gré ou de force dans l'Histoire du club avec un grand H pic.twitter.com/l3yUOXLd92— Out Of Context OM (@oContextOM) April 18, 2026
Le diagnostic au "Bazooka" de Benatia est bon sur le niveau indigne des joueurs. Mais il est aussi à l'origine de ce groupe supposé OM compatible. C'est son échec. A mon sens, il est désormais inaudible. Les joueurs ont compris c'était pour lui à l'OM. pic.twitter.com/haXRslsfKN— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 18, 2026
Beaucoup de critiques forcément c’est Marseille sur mon tweet sur la sortie de Benatia. Certains trouvent qu’il prend sa part de responsabilité mais il ne fait qu’ironiser sur les critiques qui lui sont faites . Qui a viré Rabiot et Rowe après leur bagarre à Rennes? Alors qu’eux…— Pierre Ménès (@PierreMenes) April 19, 2026
🚨Medhi Benatia :— La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 18, 2026
« Je ne comptais plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, car on a beaucoup trop parlé durant les six premiers mois.
Comme je l’ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as un sens de la responsabilité.
Moi, je n’ai aucun problème à ce qu’on me… pic.twitter.com/JGACce4DFl
🚨Medhi Benatia sur le projet de retrait à la Commanderie :— La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 18, 2026
« Si les joueurs pensent que quelqu’un au club a lâché, on va leur montrer qu’on est prêts à passer toutes les journées à la Commanderie.
Il y a des gens qui arrivent tous les jours à 7h et qui ne gagnent pas ce qu’on… pic.twitter.com/eohgEwiRZz