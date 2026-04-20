Revue du web. Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

🚨Medhi Benatia sur le projet de retrait à la Commanderie :



« Si les joueurs pensent que quelqu’un au club a lâché, on va leur montrer qu’on est prêts à passer toutes les journées à la Commanderie.



Il y a des gens qui arrivent tous les jours à 7h et qui ne gagnent pas ce qu’on… pic.twitter.com/eohgEwiRZz