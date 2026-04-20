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Revue du web. Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

Des supporters de l'USM Alger commettent des actes de hooliganisme à Safi.

Revue du webFootball: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi; Société: Al Barid Bank tente de rassurer ses clients suite à l’annonce d’un leak de données clients par un groupe de pirates; Turquie: émoi après une fusillade perpétrée par un jeune dans un lycée; France: Mehdi Benatia hausse le ton contre les joueurs de l’OM... Round-up.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 17h52

Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

Des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

Football: des actes de hooliganisme perpétrés par les supporters de l’USM Alger à Safi

Société: Al Barid Bank tente de rassurer ses clients suite à l’annonce d’un leak de données clients par un groupe de pirates

Turquie: émoi après une fusillade perpétrée par un jeune dans un lycée

France: Mehdi Benatia hausse le ton contre les joueurs de l’OM

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 17h52
#Football#Algérie#cyberattaque#Al Barid Bank#Turquie#France#fusillade#Lions de l'Atlas#Olympique de Marseille

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