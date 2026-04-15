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Revue du web. La ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, désavoue le GMT+1 hivernal

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Revue du webLeila Benali, ministre de la Transition énergétique désavoue le GMT+1 hivernal: «Aucun gain significatif»; Mégaprojet du gazoduc Maroc-Nigéria: l’accord final en vue selon Reuters; Le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI, la plus haute tour d’Afrique; Clap de fin pour le Barça: l’Atlético Madrid s’offre un quart épique... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 18h26

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique désavoue le GMT+1 hivernal: «Aucun gain significatif».

Mégaprojet du gazoduc Maroc-Nigéria : l’accord final en vue selon Reuters.

Le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI, la plus haute tour d’Afrique.

Vue générale de la Tour Mohammed VI, inaugurée par le prince héritier Moulay Hassan le lundi 13 avril 2026 à Rabat

Clap de fin pour le Barça: l’Atlético Madrid s’offre un quart épique.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 18h26
#Transition énergétique#Leila Benali#Ministère de la Transition énergétique#Gazoduc Maroc-Nigéria#Prince héritier Moulay El Hassan#Atlético de Madrid#Barça

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