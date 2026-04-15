Revue du web. La ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, désavoue le GMT+1 hivernal

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique désavoue le GMT+1 hivernal: «Aucun gain significatif».
Mégaprojet du gazoduc Maroc-Nigéria : l’accord final en vue selon Reuters.
🔴✅🇲🇦🇳🇬 FLASH— BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) April 13, 2026
Le Maroc et le Nigéria signeront avant la fin de l'année l'accord gouvernemental relatif au gazoduc Afrique-Atlantique, un projet de 25 milliards de dollars. L'annonce a été faite par Amina Benkhadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et… pic.twitter.com/ssGg7WAdou
Reuters révèle que la construction du gazoduc Afrique-Atlantique va démarrer avant la fin de l'année 2026, évoquent une signature d'accord entre le Maroc et le Nigeria.— TRT Afrika Français (@trtafrikaFR) April 14, 2026
Le méga-gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) est un projet stratégique de plus de 5 600 km reliant Lagos à Tanger,… pic.twitter.com/irjWnO37od
Gazoduc Afrique-Atlantique : signature d'un accord pour la concrétisation du projet avant fin 2026 #GazoducAfriqueAtlantique pic.twitter.com/InB0G96Awi— Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) April 14, 2026
🇲🇦🇳🇬|L'accord sur le gazoduc Afrique Atlantique sera signé en 2026— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) April 13, 2026
Amina Benkhadra, directrice de l'ONHYM, a déclaré à @Reuters qu'un accord intergouvernemental concernant le gazoduc Maroc-Nigeria sera signé cette année.
Suite à cet accord, une entité réunissant les 13 pays… https://t.co/y52IMLFFLG pic.twitter.com/UIkLGeNn0w
🇲🇦🇳🇬 #FLASH | Reuters confirme qu’un accord intergouvernemental sur le gazoduc Nigeria–Maroc devrait être signé en 2026.— Ernst 👁️⃤ 🌍 (@Spectre_Analyse) April 13, 2026
Projet estimé à 25 Mds$, long de 6 900 km, capacité maximale de 30 milliards m³/an, avec études techniques et FEED déjà achevés. pic.twitter.com/AKEXXqzPIL
Le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI, la plus haute tour d’Afrique.
🔴 Le prince Moulay El Hassan a inauguré aujourd’hui la tour Mohammed VI.— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) April 13, 2026
L’une des plus grandes tours d’Afrique. 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/pwLWDgL8rd
Inauguration de la Tour Mohammed VI à Rabat 🇲🇦 pic.twitter.com/3iea6EZHGN— Ar 🇲🇦 (@Maroc12s) April 13, 2026
Sur Ordre de SM le Roi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a inauguré la "Tour Mohammed VI", joyau architectural et symbole de l'émergence des deux villes jumelles de Rabat et Salé. pic.twitter.com/CuKhUpsD5d— 2M.ma (@2MInteractive) April 13, 2026
🇲🇦🗼|La Tour Mohamed VI inaugurée— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) April 13, 2026
Sur Ordre royal de SM le Roi Mohamed VI, SAR le Prince héritier Moulay Hassan a inauguré la Tour Mohamed VI.
Moulay Hassan a visité la Tour et ses différentes composantes : le lobby principal, les salles de conférence, la bibliothèque, un… https://t.co/exR6xZcior pic.twitter.com/yChWy317Te
Vue générale de la Tour Mohammed VI, inaugurée par le prince héritier Moulay Hassan le lundi 13 avril 2026 à Rabat
Clap de fin pour le Barça: l’Atlético Madrid s’offre un quart épique.
Le FC Barcelona éliminé 2 fois par l’Atlético de Madrid 😱 Remontadas ratées… ce n’était qu’un rêve 💔#Barca #Atletico #Football pic.twitter.com/SC5tKML5T2— ICP (@ICParis_) April 15, 2026
🚨 Juan Musso on the Fermin injury: “Red card? You’re kidding me”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
“How are you going to ask me about that incident with Fermín? It hurt me too. My natural movement to cover the space ended up colliding with my foot”. pic.twitter.com/0zVr94kKrs
🚨 Enrique Cerezo, président de l’Atlético Madrid, 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗗 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗨𝗡 𝗣𝗘𝗨 𝗗’𝗛𝗨𝗠𝗢𝗨𝗥 aux critiques du Barça sur l’état de la pelouse. 😁🏟️— Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026
« 𝗜𝗹 𝘆 𝗮 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗮𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘃𝗲𝘂𝘅 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗱'𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗹𝗲𝘀… https://t.co/C68iBexemc pic.twitter.com/h0LRC05SRu
Joan Laporta desde que volvió a la presidencia del Barça— gam (@mbaafraude) April 14, 2026
2021: Eliminado vs PSG
2022: Eliminado en grupos + Eintracht
2023: Eliminado en grupos + United
2924: Eliminado vs PSG
2025: Eliminado vs Inter
2026: Eliminado vs Atlético
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