Revue du web. La ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, désavoue le GMT+1 hivernal

Reuters révèle que la construction du gazoduc Afrique-Atlantique va démarrer avant la fin de l'année 2026, évoquent une signature d'accord entre le Maroc et le Nigeria.

Le méga-gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) est un projet stratégique de plus de 5 600 km reliant Lagos à Tanger,… pic.twitter.com/irjWnO37od