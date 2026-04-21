Revue du web. Casablanca: en images, reprise des démolitions dans l’ancienne médina

Les pelleteuses sont de retour à Derb Mouha Ou Said, dans la vieille médina de Casablanca, ce lundi 20 avril. (S.Bouchrit/Le360)

Casablanca: en images, reprise des démolitions dans l’ancienne médina

Aérien: un vol de Ryanair décolle de Vatry vers Marrakech sans ses 192 passagers

Un vol Ryanair pour le Maroc décolle de Marseille sans 83 passagers laissés sur le tarmac, ils ne décolèrent pas

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Scène folle à Vartry, en France: un avion Ryanair s'est envolé pour le Maroc sans ses passagers. Ceux-ci ont été interdits d'embarquer en raison d'une pénurie de personnel. https://t.co/jnLAowiNrZ — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) April 20, 2026

Apple: Tim Cook prépare son départ après quinze ans à la tête du géant technologique

🍎 Le patron d'Apple Tim Cook va quitter la direction générale début septembre pour être remplacé par un cadre du groupe, John Ternus, jusqu'ici responsable des produits physiques, de l'iPhone au Mac, selon un communiqué publié lundi. pic.twitter.com/bDztMCn7hm — Agence France-Presse (@afpfr) April 20, 2026

À 50 ans, John Ternus, un ingénieur de métier et un ex-champion de natation universitaire, aura la lourde charge de diriger Apple après Steve Jobs et Tim Cook. Des immenses défis l’attendent.

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Tim Cook quitte la direction générale d'Apple 📱



"Il a bilan dont il peut s'enorgueillir, il a fait fructifier l'héritage de Steve Jobs. Ce qu'il reste de l'ère Tim Cook, c'est son génie logistique."



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🚨🇺🇸🍏 FLASH | Tim Cook, PDG d’Apple, démissionne après 15 ans en poste. Il sera remplacé par John Ternus le 1er septembre, mais restera président exécutif. pic.twitter.com/Y92jtCJ2QR — Cerfia (@CerfiaFR) April 20, 2026

🇺🇸🔴URGENT — Tim Cook quittera son poste de PDG d’Apple après plus d’une décennie à ce rôle.



John Ternus deviendra PDG le 1er septembre, tandis que Tim Cook passera au poste de président exécutif.(F) pic.twitter.com/JV0aQwAxtt — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) April 20, 2026