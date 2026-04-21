Société

Revue du web. Casablanca: en images, reprise des démolitions dans l’ancienne médina

Les pelleteuses sont de retour à Derb Mouha Ou Said, dans la vieille médina de Casablanca, ce lundi 20 avril. (S.Bouchrit/Le360)

Revue du webCasablanca: en images, reprise des démolitions dans l’ancienne médina; Aérien: un vol de Ryanair décolle de Vatry vers Marrakech sans ses 192 passagers; Apple: Tim Cook prépare son départ après quinze ans à la tête du géant technologique... Round-up.

Par La Rédaction
Le 21/04/2026 à 17h57

Casablanca: en images, reprise des démolitions dans l’ancienne médina

Aérien: un vol de Ryanair décolle de Vatry vers Marrakech sans ses 192 passagers

Apple: Tim Cook prépare son départ après quinze ans à la tête du géant technologique

Par La Rédaction
Le 21/04/2026 à 17h57
#Maroc#Casablanca#Démolition#ancienne médina#Aérien#France#Ryanair#Technologie#Apple

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