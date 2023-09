Rentrée scolaire: plus de 492.000 élèves ont rejoint l’école dans la région de l’Oriental

Ils sont 492.446 élèves à avoir rejoint hier lundi 4 septembre les bancs des établissements scolaires de la région de l’Oriental. Et c’est au sein de l’école publique d’enseignement primaire «Ahmed Mekouar», que Mohammed Dib, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation dans la région de l’Oriental, énumère pour Le360 les grandes nouveautés de cette année scolaire 2023-2024.

Généralisation de l’enseignement de l’amazigh au primaire et de l’anglais au collège, lutte contre le sureffectif dans les classes, ouverture de 20 nouveaux établissements scolaires dans la région… «Ce sont là plusieurs changements qui viennent appuyer la mise en application de la feuille de route au centre de la réforme de l’éducation nationale. Cette année scolaire sera marquée, entre autres, par une réduction des effectifs d’élèves dans les trois cycles», explique notre interlocuteur, tout en précisant que 99,7% des classes ne dépassent pas 36 élèves en première année du primaire, contre 94,7% dans les autres niveaux du primaire avec une diminution significative du pourcentage des classes communes.

Lire aussi : Rentrée scolaire: ambiance du premier jour dans une école à Casablanca

L’offre scolaire a été renforcée par la création de 25 nouveaux établissements, dont deux écoles communautaires, six écoles primaires, sept collèges, trois lycées, deux complexes d’enseignement secondaire et cinq internats. Il s’agit aussi de la construction de 78 salles de cours, dans le cadre de l’élargissement des établissements scolaires, et la création de 371 salles supplémentaires dédiées au préscolaire, portant le nombre total de salles disponibles à 2.302.