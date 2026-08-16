Récupération d’Oued Eddahab: à Dakhla, les tribus sahraouies renouvellent leur allégeance

À Dakhla, les tribus sahraouies réunies pour commémorer le 47ème anniversaire de la récupération d’Oued Eddahab. (S.Bouaamoud/Le360)

Dakhla a célébré, ce 14 août, l’anniversaire de la récupération d’Oued Eddahab. Une occasion pour les habitants de la région de se remémorer cette étape de l’histoire nationale et d’en réaffirmer la portée symbolique.

Les festivités ont débuté par la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau national sur la place de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab. L’événement s’est déroulé en présence du wali de la région, d’un représentant du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, ainsi que du président du Conseil régional, El Khattat Yanja.

De nombreux élus, des responsables des institutions civiles et militaires, de même que des cheikhs et notables des tribus sahraouies, ont également tenu à y prendre part.

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Réunis à l’occasion de cette date, les représentants des tribus sahraouies ont renouvelé leur allégeance et réaffirmé leur attachement au Royaume.

«Les représentants de ces tribus, qui incarnent la population d’Oued Eddahab et de ces provinces sahariennes si chères à la patrie, renouvellent leur allégeance et leur engagement à poursuivre la voie tracée par notre Souverain», souligne Fatima Khadid, actrice associative.

Pour les intervenants, cette commémoration constitue d’abord un moment de mémoire. Elle rappelle la récupération de la province d’Oued Eddahab et l’étape majeure franchie dans le processus de parachèvement de l’unité territoriale du Royaume.

«Cette date nationale commémore la récupération de la province d’Oued Eddahab et l’action héroïque de la résistance et des membres de l’Armée de libération. Nous la considérons comme la mémoire vive de nos pères et de nos grands-pères», confie Addich Boussif, un habitant de Dakhla.

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Au-delà du souvenir historique, les représentants des tribus mettent également en avant les transformations profondes qu’a connues la région.

«Depuis la récupération de la province, de grands projets de développement ont vu le jour, dotant la région d’infrastructures modernes qui profitent directement à la population», affirme-t-il.

La ville s’est ainsi progressivement dotée d’équipements structurants dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé et l’enseignement supérieur.

«Aujourd’hui, nous célébrons dans la joie cette grande fête qu’est la récupération d’Oued Eddahab, en voyant Dakhla s’affirmer comme une grande ville dotée d’hôpitaux, d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur», affirme Bassel Oum El Mouminine, actrice associative.

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Cette métamorphose est présentée comme le fruit d’une dynamique de progrès constante. Les acteurs locaux décrivent un territoire en pleine mutation, passé d’un espace aride à un pôle de développement florissant.

«Depuis son retour à la mère patrie, la marche se poursuit: une marche de développement, de stabilité et de paix. Ce qui était hier un espace désertique est aujourd’hui une région qui connaît une véritable vitalité économique et sociale», souligne Ibrahim Amar, un acteur associatif.

Pour ce dernier, cette transformation illustre la Haute sollicitude royale accordée à la région et l’ancrage profond de ces terres au sein du Royaume. «Dakhla-Oued Eddahab constitue aujourd’hui un modèle de développement et de prospérité, illustrant l’attachement indéfectible du Souverain et du peuple marocain à cette terre», conclut-il.

Chaque 14 août, cette commémoration offre ainsi aux habitants d’Oued Eddahab l’occasion de raviver la mémoire de la région et de réaffirmer leur attachement à l’unité nationale et territoriale du Royaume.